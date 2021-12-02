核四重啟無可能 曾文生：蔡英文是能源轉型最重要的人
隨著公投時間將近，民進黨近期全體總動員宣傳「四個不同意」，也特別邀請經濟部次長曾文生接受Podcast「耳朵出遊不出油」訪談，暢談核四、三接等熱門公投議題，認為核四歷經多次封存，並非單純的政黨政治問題，而是其安全性本身就有所疑慮，無法商轉，更不具備任何重啟的條件。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-02 16:26:02
曾文生在節目中表示，台灣用電需求大增，除了經濟發展穩健之外，也與民生用電增加有關。確保穩定、安全的發電，是政府一直努力在做的工作，同時為了吸引外資進駐，再生能源的規劃也是重要發展項目。目前大潭離岸三接工程，確保沿岸藻礁受到保護，經濟部也開放24小時的直播，歡迎網友至經濟部網站查詢，共同來保障台灣生態環境。
針對核四重啟的疑慮，曾文生說明，由於台灣地狹人稠，台灣在使用核能上有很大的限制。再來則是地質條件的問題，台灣位處地震帶上，面臨的風險很大。加上前總統馬英九的封存，核四已經就總共停建了3次，再加上蘭嶼的核廢料貯存場問題，核四絕對不能重啟。
曾文生也提出，蔡英文政府在2016執政上台的時候，面臨到將近1.64％如此低的備轉容量，因此能源轉型、綠能升級便是政府目前首要工作，曾文生次長還說，「沒有一個總統這麼重視能源，蔡總統絕對是第一個，而且也很可能，她就是啟動了那個換軌的工作，最重要的一位總統。」
「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」開播至今，吸引不同社群使用族群，民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，面對即將到來的公投，多開發新的觸角，與不同年齡層、不同類型的選民溝通，希望能盡力化解民眾的疑慮，降低社會的對立，努力說明我們的堅持與價值，這就是民主社會最重要的過程。