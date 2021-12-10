跨年想要怎麼嗨？精選5種私房體驗　煙火、晚宴或復古趴

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想在頂樓酒吧狂歡倒數跨年嗎？台北國泰萬怡酒店14F Drift Lounge & Bar擁有極佳的市區夜景視野，將台北101及台北市美景一覽無遺，今年台北國泰萬怡酒店攜手KLOOK舉辦《怡起跨年派對》，能享受DJ勁歌放送、清酒凍鮑魚佐魚子醬一份，以及各式美饌饗宴。
近距離感受煙火震撼 - 台北君悅飯店《黃金曼哈頓、摩登Safari跨年派對》
如果你是跨年一定要看煙火才有跨年氛圍的人，一定不能錯過在緊臨台北101的台北君悅飯店，感受震撼煙火彷彿灑落在頭上的獨特感受，君悅今年2022年以「狂野之城Wild night out 2.0」為主題，在君寓一、Ziga Zaga義大利餐廳等場地，以摩登狂野首獵為主題活動風格，除了有DJ熱音表演超嗨氣氛之外，還提供酒精飲品無限暢飲。
穿越時空復古派對看表演 - 圓山大飯店《穿越時空‧跨年派對》
圓山大飯店跨年活動《穿越時空‧跨年派對》，今年以「上海復古風」為派對主題，特別邀請體育主播徐展元與可愛活潑的茶茶為主持人，將Dress Code復古風服裝登場，活動也邀請DJ Emina及HI FIVE樂團表演，經典又創新的演出內容，將帶領大家嗨翻2022，現場除了提供調酒、啤酒、無酒精飲品免費無限暢飲外，也有經典的特色港式餐點，在倒數時刻還能前往觀景台欣賞絢麗煙火。
米其林晚宴劃下句點 - MVSA 慕舍酒店《一泊二食》
位於台北市中心的MVSA 慕舍酒店《一泊二食》，引進連續十多年榮獲米其林殊榮的Molino de Urdániz餐廳，將美學化入料理，細膩呈現西班牙美食的靈魂，此外也與國際七大超級酒莊聯名，提供最國際化精品級的酒款，非常適合與親密的另一半或是閨蜜享受私人時光，為2021劃下完美句點，隔天起床還能用美味的經典西班牙早餐迎接2022年。
瘋玩兩夜到2022 - 台北美福大飯店《跨年輕旅》
跨年想好好寵愛自己，與閨蜜、家人度過最私人的歡樂時光，利用三天連假瘋玩到2022吧，擁有絕佳地理位置的台北美福大飯店，提供《跨年輕旅》3天2夜FUN假期專案，KLOOK獨家開賣「皇家套房雙人房一大床」方案，雙人入住能在32坪且獨立客廳、起居室超寬敞的大房間狂歡兩晚，再贈法國克萊喜水蜜桃風味氣泡酒，以及異國零食分享箱，和愛馬仕沐浴禮盒一組，用最頂級的享受開始嶄新的一年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！