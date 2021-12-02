Grab在美掛牌！被譽為「東南亞第一叫車平台」

《四方報》報導，在東南亞生活的人，都對 Grab 感到相當熟悉， Grab 是世界上擁有「東南亞Uber」稱號的公司。 Grab 在今（2）日與與美國上市特殊目的收購公司(SPAC)Altimeter Growth(AGC.US)達成合併協議，以借殼形式在美股上市，股票代碼為GRAB。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-02 16:52:12
由於這樁交易案，讓Grab身價一下大幅度膨脹，變成一隻400億美元的大獨角獸，故此IPO也格外讓外界注目，且此次交易案也讓 Grab 成為東南亞赴美掛牌的最佳參考範本。在疫情之下，東南亞的叫車和送餐平台卻相對地蓬勃發展，儘管疫情衝擊了的Grab的叫車業務，但外送業務卻意外成長3倍，不僅如此，疫情推升了數位浪潮，帶動 Grab活躍用戶不斷增加，預計Grab淨收入在 2020 年～2023 年符合年增長率將達 18%。
現今許多亞洲新創大公司會透過 SPAC 借殼上市，顯然 SPAC 已成為規避傳統 IPO 監管、全球新創科技籌資的趨勢。目前成立9年多的新創公司Grab，事業源起於馬來西亞，後來把總部搬到新加坡。剛開始，Grab只有網路叫車服務，但現在還擴大到食品配送、行動支付、保險商品和投資項目等不同業務，在東南亞8個國家內約465個城市都被Grab佔領，甚至讓全球叫車平台龍頭Uber宣布退出東南亞市場，並將東南亞業務與資產，出售給Grab。