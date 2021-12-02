藻礁公投訴求永續！劉月梅：該搬遷的是三接非7600年生態

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劉月梅在意見發表會就指出，永續發展是國際上大家認定的目標，2015年聯合國邀請各級政府、民間團及學者、專家討論，地球永續要有一個明確指標，同年公布17項永續發展目標，也就是大家常稱的SDGs，針對水質飲用安全、海洋生態資源及永續維護做了一些指標，並督促各政府對自己的環境態生特色列出自己的國家永續發展指標，但台灣有自己的永續發展目標嗎？
劉月梅還舉例台灣在新冠肺炎防疫做得非常好，怎麼戴口罩還有多國語言版本，國際也給予非常棒的肯定，另外一直以來有「開車不喝酒、喝酒不開車」的口號，政府重要的政策都有明確的指標、行動，但台灣的SDGs可能還有很大的努力空間。
她提到，在行政院永續發展委員會網站上有寫到台灣數10年前因經濟發展，國民所得提高，造就經濟奇蹟，卻也因汙染嚴重環境生態破壞，也破壞後代子孫生存權利，對於當代如果還要發展其他東西，以絕對不影響後代生存發展權來做，這就是我們要做的永續。
不過，劉月梅指出，中油第三天然氣接收站要設在大潭藻礁大家應思考這是不是永續作為？有沒有破壞大自然永續及生態？三接要設在大潭藻礁時，同時也有一個案叫復育案，也就是告訴你大潭藻礁區的生態會受影響，因為要復育另外一塊藻礁生態區，復育概念就是把7600年牆角挖到另一個地方。讓它慢生長，但藻礁在環境好的情況下，每10至20年才能夠長1公分，而三接在那邊新建的方式，根本不用花到7600年，為什麼要求7600年的生態搬家，而不是要求三搬到別的地方，另尋其他方案，這是她覺得三接應該遷離大潭藻礁非常重要原因。
另外，劉月梅也提到，政府對於海洋、藻礁永續有沒有更明確方案，當在環評階段，他們提出在大潭及桃園藻礁區有非常棒的多樣性生態，但政府就提了迴避方案，但這方案並不能保護大潭藻礁區的生態，於是型提出公投，這時政府又提出外推方案，這兩方案是不是代表政府對於海洋藻礁生態沒有永續作法及守護目標呢？她希望大家用永續角度來思考，要怎樣才能維持大潭藻礁的永續，是不是好好一個地方守護下來才是永續，還是拿到其他地方？
曾是高中自然老師的劉月梅也提到還原初次看到藻礁的印象。她說，第一次看到藻礁才發現礁石像千層派，還有很多生物在裡面，她也被這深深感動，後來越來越熟悉大潭藻礁，全世界像台灣有27公里綿延藻礁已經非常不容易，且非常安全，有次她帶小朋友做夜間觀察，因為是安全的環境，小朋友看到生物的眼神就知道他們在大自然裡受到的感動。她強調，大潭藻礁這是全球其他地方沒有的生態，這麼特殊生態系應該跟後代一起共享。