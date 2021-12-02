名家論壇》楊威利／刺槍術大辯論

我是廣告 請繼續往下閱讀
※正本清源，刺槍術是保命用的不是提升士氣。新聞
※一切抄美國，但要全抄，切莫改良。
※官士兵、各兵科特性不一樣，不能同等要求與評比。
11月底，出爐一則軍事新聞顯示，陸軍為提升士氣有意在全軍推廣刺槍術，消息一出正反意見具陳，贊成者以為這可以強健體魄、戰時格鬥可以用，反對者則以這是古代思維，槍都射擊不好了來反駁。※正本清源，刺槍術是保命用的不是提升士氣。
由於台灣是民主化與資訊透明化社會，因此政府施政前就必須向民眾說明施政理念，取得多數決與預算支持後執行；軍隊是目前人數最多的公務機構，因此相關的政策推動也必須先行闡明。
首先，陸軍說刺槍術可以提升士氣，因此得全軍推行，但提升士氣說隨即引發各界反彈，陸軍想方設法要提升士氣的舉措不是沒有，但往往趨於失敗。最明顯的就是2020年10月末陸軍要成立的「戰鼓隊」。
當時這是一個陸軍鼓舞士氣並有預算支持的一個政策，當時許多反論就提出，不如將這些費用拿來購買單兵醫護裝備，或是多花點時間去靶場實彈射擊來得有意義。實則官兵的士氣鼓舞還有許多方式，例如單位休假正常、沒有額外的龐雜勤務（助收等）、衛哨輪勤正常、軍眷照顧完善，說真的當然就會有士氣。講直白點，讓超額勤務的士兵給予正常補休，精神完善後自然而然就有士氣，不必用戰鼓隊來提升士氣。
軍方高層要推行刺槍術不妨換個說法：練習刺槍術是萬一緊急時保命用的，要不要學？同時在莒光日的軍事影片中播放二戰時期俄文影片（正常授權），這類二戰俄軍影片時常強調「烏拉式衝鋒」，許多槍彈刀械用盡的官兵，直接拿起土工器具準備跟敵軍肉搏，多看幾次後自然會覺得練習刺槍術很重要，不是嗎？
※一切抄美國，但要全抄，切莫改良。
這個論點很簡單，美國是長年在外征戰的國家，海外也多有駐軍，因此有許多小部隊或是陸軍各兵科的戰術，戰法，都有它的實戰性或是比較優異之處，有許多戰訓與教訓是透過士兵的血與汗所換來的，因此許多地方直接沿用或是抄襲並無不可，壞就壞在往往軍方可能會只用高階軍官想要的。
這部份是以外軍也保留刺槍術所以我們也要保有來論證，問題是基層步兵要花多少時間去學習刺槍術？最基本的是美軍一週或是1月花多少時間學習刺槍術、我們就比照辦理，訓練時程兩方若有長短就等比列入。但服過兵役的民眾都知道，基層部隊還要上政治課程，同時有些單位的勤務核心是「業務」，很可能沒有心力去學習刺槍術。新世代的刺槍術有無可能改良，例如用Pugil Stick讓士兵對打，也可以培養士兵鬥志，各種方案都可以討論；但可惜的是，目前我們在看刺槍術的新聞中，並未看到相關的討論。
※官士兵、各兵科特性不一樣，不能同等要求與評比。
就在部長要求全軍推廣刺槍術與500障礙的同時，部分基層官兵隨即反彈－司令先跑500障礙再說，基本上這種反彈是沒有看對象來發言，因為司令有司令的任務、基層官兵有其勤務，不能同等而論。但同樣的想法，刺槍術的施行部分，軍種兵科可能有所不同。
先假定陸海空三軍都在新兵訓練時有受過刺槍術並且完訓，但日後可能施做的時間可會很少甚至是沒有施作，因為你總不能海空軍機艦去戰場上「拼刺刀」吧。即使是陸軍單位也是如此，因為兵科特性不一樣。例如主戰單位的步、戰、砲三兵科，很可能會被要求比較多的刺槍術訓練，但是工、通、化等戰鬥支援與勤務支援的補、保、運、衛、彈很可能只會被要求到，「會」刺槍術自保即可，這是因為這些單位還有其他勤務與專業要被訓練與執行。
總的來說，刺槍術是官兵陸戰近身搏鬥、強健體魄、培養官兵服從性的技能，但能否在新兵訓練施訓完畢，之後下部隊時各兵科被要求複訓的時間不同就好？這當然可以值得討論，因為許多單位特性不一樣，不能等同概括。
最後則是，許多過往服役的官士兵會緬懷過去在大操場上，一堆士兵進行刺槍術之類的雄壯威武的操演，就視覺效果來說確實是如此，但在單兵火力強大與武器殺傷力倍增之後，在戰場上遂行這種人力密集的戰術作法真的是不可取，那動員一堆士兵在操場上表演刺槍術做什？上級長官校閱時會很有戰力的想法而已。
這些疑問許多基層官兵早已有反應－我練習這種大團體的刺槍術戰場上又用不到，每次練習刺槍術（真的列入課程的話）、彼此之間的默契甚至是隊伍之間的標齊對正不就是玩「假」的？
因此這議題必須再重整一次，刺槍術很重要可以被陸軍單位保留與施教，但很可能官士兵下部隊後會因兵科不同而複訓的時間也不同。真正在施教時也必須是真的能一槍「斃命」的招式，個別對刺可行，但在大操場上操演刺槍術的想法可以休矣。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com