水果蘸醬油暗黑吃法！番茄只能算普通 這果皮竟像生魚片
很多朋友吃東西喜歡蘸醬料來提味，但也有人走火入魔，根本已經把醬料當作本體、食物反而只是搭配，這種「吃醬魔人」相信大家身邊也是不少見。不過市面上醬料百百款，中西式各有巧妙，哪種醬料最受網友青睞呢？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一個月內「醬料」話題的網路聲量表現，以及各式醬料的神奇吃法，結果有網友分享經驗讓人大吃一驚，有人說酪梨蘸醬油酷似「鮭魚生魚片」，還有人說「火龍果皮」蘸醬油吃就像「鮪魚生魚片」，果然網友的創意真是無可限量啊，只能說佩服佩服！
記者張勵德/綜合報導
2021-12-04 08:00:00
這次調查中發現，中式醬料的「醬油」以壓到性聲量大勝其餘醬料，除了入菜方便、變化料理多樣外，許多網友也關心「醬油怎麼挑」，不少熱心民眾就分享「市售便宜的大部分是化學醬油，比較死鹹；要選原豆釀造的醬油，比較有香氣也不會死鹹！」也有網友提醒選購醬油時也要特別注意成分含量。除此之外，「醬油膏」、「蠔油」也因爲是中華料理常見的調味醬料，因此時常有網友上網發問，例如很多人問「三杯雞的醬油膏比例到底怎麼抓？」、「蠔油還有好多，有什麼推薦料理？」這類的料理問題。
至於西式醬料中，則是「番茄醬」最聲量最高，當然最多網友論戰的就是吃薯條到底該不該加番茄醬，支持者大讚「蘸爆…不沾的都是邪教吧」、「只能接受番茄醬」、「我還番茄醬加糖一起蘸！」不過另一派網友也跳出來聲援其他醬料，例如「薯條沾美乃滋超對味」、「糖醋醬蘸薯條才好吃！」、「肉醬搭薯條才讚」。
另一個有趣的現象是，西式醬料中的「義大利肉醬」，更因入菜方便、省時，小資族也時常分享「肉醬加麵真的又快又便宜」、「肉醬拌飯也很好吃欸」等私房食譜，因此聲量高居第二，也是相當受到歡迎。
不過沾醬除了一般料理可用以外，其實很多人都喜歡把水果拿來蘸醬油吃，別有一番風味！最常見的吃法莫過於南部常見的「番茄蘸醬油」，到現在還有不少人對這樣吃法相當意外，直呼「番茄沾醬油是哪國的吃法？」、「好衝擊…之後來吃吃看。」不過這些意見看在南部網友眼中根本是大驚小怪，直接回應「醬油再加上糖跟薑跟番茄一起吃真的超讚！」、「水果只是輔助啦，薑汁醬油才是本體，超好吃。」
但不得不提的是，在網友熱議的五大水果蘸醬油吃法中，聲量高居第二的是比較少見的「酪梨」，最主要的原因是很多人分享酪梨沾醬油吃起來太像「鮭魚生魚片」，因此大受網友歡迎，有人就說「酪梨蘸醬油根本素食生魚片」」、「真的太神奇！本來以為會很難吃。」
另一方面，日前也有日本網友分享，將煮熟後的「火龍果皮」蘸上醬油後，吃起來激似「鮪魚生魚片」，讓有實驗精神的網友爭相仿效「火龍果鮪魚實驗」，但這真的讓許多人怕怕的，高喊「到底什麼暗黑料理…」、「不要玩食物！」
這項調查是從今年10月22日至11月22日，《Social Lab社群實驗室》觀測社群網站、討論區及新聞，追蹤最近一個月內「醬料」話題的網路聲量表現分析所得出的結果。