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高鐵「二度南延」潮洲？屏東縣旅遊處分析優缺

▲高鐵南延至屏東案目前確定規畫到六塊厝設站，全長17.5公里，工程經費618億元，已開始辦理相關環評。（圖／台灣高鐵公司提供）
▲高鐵南延至屏東案目前確定規畫到六塊厝設站，全長17.5公里，工程經費618億元，已開始辦理相關環評。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-02 17:14:31

高鐵南延至屏東案目前確定規畫到六塊厝設站，全長17.5公里，工程經費618億元，已開始辦理相關環評，但日前行政院長蘇貞昌又公開表態，高鐵未來將延伸至潮州，回頭看被淘汰的「小港潮州案」令人摸不著頭緒，而屏東縣府交通旅遊處處長黃國維接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，選擇六塊厝設站的優點其實明顯高過其他選擇。

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行政院去年核定高鐵延伸屏東案，並以左營案定調，高鐵左營站後分岔至屏東六塊厝站，不過立委蘇震清屢次質疑，該地點「前不著村、後不著店，根本沒有觀光客會去」，而行政院長蘇貞昌日前承諾高鐵將延伸至潮州，交通部長王國材也表示，延伸至潮州的規劃不會與現在延伸至六塊厝的計畫重疊。

然而，回頭看高鐵南延屏東選址，其實全長36公里的「小港潮州案」當時呼聲極高，即是沿著高雄捷運紅線正上方採高架，途經小港機場後，跨越高屏溪到屏東潮州車站，兩階段的工程最後還是將延伸至潮州，令外界摸不著頭緒，黃國維進一步說明，其實選擇左營案的好處較外界看來更大。

黃國維指出，外界直觀一定會選潮洲線，「但如果以專業判斷來看，選潮州線卻讓人冷汗直流！」因為該縣經過的區域涵蓋高雄市區的精華地段，下有捷運與石化管線、排水系統，上有大量建築物皆需拆遷，施作上相當困難，而蓋左營線的技術問題相對單純。

另外，黃國維也補充，六塊厝高鐵的效益不是僅看屏東市20萬人口，納入周圍的居住大約有45萬人，「六塊厝離市區其實很近，騎個腳踏車就到了」，在該處設站其實能帶來最大效益，且就算該站離恆春、墾丁等旅遊勝地有距離，但台灣高鐵與當地旅行業者、縣府共同規劃的深度旅遊路線，其實能就能帶動周邊鄉鎮發展，「在有高鐵之前，屏東的觀光客主要來自台南以南，但在縮短了交通時間後，台中以南的國人都會選擇來屏東旅遊，且增加了8成之多。」

面對高鐵將「二度南延」至潮州，恐大幅增加建設成本，台灣高鐵總經理鄭光遠日前受訪說明，高鐵的興建規劃主要由中央負責，雖然含有官股成份，「但我們是民間公司啊，就公司治理來說，要考量股東權益」，且目前的合約僅營運南港至左營站，未來的營運一定會重新洽談。

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