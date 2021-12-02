高鐵「二度南延」潮洲？屏東縣旅遊處分析優缺

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然而，回頭看高鐵南延屏東選址，其實全長36公里的「小港潮州案」當時呼聲極高，即是沿著高雄捷運紅線正上方採高架，途經小港機場後，跨越高屏溪到屏東潮州車站，兩階段的工程最後還是將延伸至潮州，令外界摸不著頭緒，黃國維進一步說明，其實選擇左營案的好處較外界看來更大。
黃國維指出，外界直觀一定會選潮洲線，「但如果以專業判斷來看，選潮州線卻讓人冷汗直流！」因為該縣經過的區域涵蓋高雄市區的精華地段，下有捷運與石化管線、排水系統，上有大量建築物皆需拆遷，施作上相當困難，而蓋左營線的技術問題相對單純。
另外，黃國維也補充，六塊厝高鐵的效益不是僅看屏東市20萬人口，納入周圍的居住大約有45萬人，「六塊厝離市區其實很近，騎個腳踏車就到了」，在該處設站其實能帶來最大效益，且就算該站離恆春、墾丁等旅遊勝地有距離，但台灣高鐵與當地旅行業者、縣府共同規劃的深度旅遊路線，其實能就能帶動周邊鄉鎮發展，「在有高鐵之前，屏東的觀光客主要來自台南以南，但在縮短了交通時間後，台中以南的國人都會選擇來屏東旅遊，且增加了8成之多。」
面對高鐵將「二度南延」至潮州，恐大幅增加建設成本，台灣高鐵總經理鄭光遠日前受訪說明，高鐵的興建規劃主要由中央負責，雖然含有官股成份，「但我們是民間公司啊，就公司治理來說，要考量股東權益」，且目前的合約僅營運南港至左營站，未來的營運一定會重新洽談。