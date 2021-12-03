溫昇豪帥臉拒打填充物　自爆回春原因「我不怕變老」

溫昇豪昨（2日）出席生醫品牌記者會，完成細胞治療技術2個月，溫昇豪拿著裝著「自體纖維母細胞」的玻璃瓶合照，他表示自己其實不在意皺紋，只在意皮膚毛孔，有時會被詢問是否因工作太過勞累，卻因演戲需要自然表情，堅持不打填充物，「現在4K螢幕，一看大家就知道你做了什麼。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-03 08:30:00
談到近況，溫昇豪被許多人問：「你是不是瘦很多？」他認為應該是變「緊緻」，他在使用這個技術前，有先看過一些國外案例，也認真研究合作單位。最近夯劇《茶金》大受好評，他笑言女兒有看戲，「她說：『爸爸好帥。』」最近忙於拍新戲，得克服寒冷在冬天穿夏天衣服，又有夜戲，還好他的狀態保持很好。
溫昇豪在該形象廣告上扮老，問他有想過10年後的模樣？他說：「聽說人到50歲氣質和心境會達到完美的平衡。」再問是否害怕變老？溫昇豪透露：「我不害怕變老，我覺得老有老的價值。老是生命中循環很正常的一部分，但老要老得有態度有氣質，不要老了就像個糟老頭。」
溫昇豪坦言會想與10年後的自己說聲辛苦了，「加油，人生還有很多應盡的義務跟責任要做。」10年後最希望自己的女兒在一個無憂的環境長大。此外他今年主演兩部戲劇《火神的眼淚》與《茶金》皆成為今年爆款劇之一，問他是否擔心在明年金鐘獎上自己打自己？他謙虛：「整個團隊的配合才是重點，成功不必在我。這兩部戲都非常成功，能參與其中已經是非常感激。」