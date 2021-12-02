開放國會論壇 林昶佐：台灣和波海三國是扶持的民主前線
2021開放國會論壇今（2）日在台北揭幕，總統蔡英文、副總統賴清德等人都到場致詞，除表達對開放政府的重視，更是對出席的各國國會議員致上感謝之意。促成本場論壇的立法院開放國會委員會召集人、無黨籍立委林昶佐下午也以與談人的身分參與這次論壇的亮點，也就是集結波海三國國會議員的對談。他表示，台灣之於中國，就如同波海國家之餘俄羅斯，都是面對威權獨裁的前線，因此更珍惜彼此的民主自由，這種相互扶持的力量，會讓世界往更美好的願景前進。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-02 18:13:38
開放國會論壇第三場「民主國家前線」中，林昶佐與波海三國國會議員共同對談。他指出，近來國際社會關注台海情勢的發展，而且對台海的問題有了更公平的理解。有別於過去國際社會期待獨裁中國的經濟發展帶來政治改革、走向民主，因此採取較為寬容的態度、並視臺灣為「麻煩製造者」，近年來，國際社會已經理解，印太地區做軍事擴張、與多國發生爭議、影響區域安全的正是中國。
林昶佐說，台灣正是面對中國的第一線，受中國獨裁壓力最大。就如同波羅的海國家之於俄羅斯一樣。這是地緣政治上的必然，「只要我們以民主自由的方式存在著，獨裁者就會不開心」。
林昶佐也提到，中國結合科技且持續進化的新興威權主義，台灣除了有相關反滲透與國安相關立法以外，也推動更開放透明、強化人民參與的國會運作。讓人民更容易了解各議題的爭點、更簡易地監督國會議員，等於是建立了針對中國釋放的錯假新聞與極端行為的抗體，不會輕易被給誤導或煽動。
因此，林昶佐說，在推動開放國會行動方案的過程，除了在立法院開會，也在全國各地舉辦實體以及網路視訊會議，並聚集跨黨派的立委、立法院的公務機關、民間團體代表，花了八個月的時間才彙整出共識，讓跨黨派能夠一起聚焦，讓民間也能了解官僚體系運作會遇到的困難，也讓官僚體系知道人民期待的目標。
他說，這個過程雖然費時，也常會有一些不同意見的爭執，但我認為這能夠建立較好的互信，強化民主的體質。
最後，林昶佐說，在台灣和立陶宛決定要互設代表處後，中國就以外交、貿易的手段不斷施壓立陶宛，他要藉這個機會再次感謝立陶宛的朋友，他強調，沒有任何一個國家應該要為自己與其他國家發展正常交往關係被懲罰，台灣人民不會讓國際上的好朋友們失望，鼓勵大家一起繼續為民主自由奮戰。