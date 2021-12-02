不克出席國民黨1217「夜宿自由廣場」活動？侯友宜表態了
1218拚四大公投過關，國民黨主席朱立倫選前之夜將率領一級主管在「夜宿自由廣場」，但新北市長侯友宜卻聲稱有行程不克前往，遭外界解讀侯友宜不夠努力推動公投；對此，侯友宜表示，他會把很多的角色做好，用行動支持大家關心的議題，讓民眾能夠做個選擇。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-02 18:40:14｜2021-12-02 18:42:46
侯友宜今（2）日出席「鬍鬚張加入好日子愛心大平台 攜手守護咱們的囡仔」的記者會，也針對1217無法參加國民黨「夜宿自由廣場」的活動回應；侯友宜指出，每個人都要把自己的角色做好，最重要這個角色在做好的過程中，永遠要想到的是，「人民的健康、國家的安全」，在這三樣的工作下，每個人都要關心民眾所關心的福祉。
侯友宜強調，他會把很多的角色做好，用行動支持大家關心的議題，讓民眾能夠做一個選擇；話鋒一轉的說，台豬最好吃，怎麼可以吃大家很沒信心、還有健康安全疑慮的萊豬呢？這絕對不可以，若鬍鬚張用萊豬，絕對不會讓他加入愛心大平台，「我市長就是要以我市長的角色，守護我們人民的健康，我一直在實踐、承諾保護人民的健康，照顧人民永遠是最重要的。」