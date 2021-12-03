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法國本土破防　巴黎郊區通報Omicron首例

▲法國政府通報本土首個新病毒株Omicron確診病例，是一位從奈及利亞返國，且並未接種疫苗的男性。圖為巴黎街頭戴口罩的人民。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國政府通報本土首個新病毒株Omicron確診病例，是一位從奈及利亞返國，且並未接種疫苗的男性。圖為巴黎街頭戴口罩的人民。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-03 05:54:11

（中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電）法國政府今天通報本土首個新病毒株Omicron確診病例，是一位從奈及利亞返國，且並未接種疫苗的男性。這名帶原者與確診COVID-19的妻子自落地後，便於巴黎郊區家中隔離。

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這是Omicron現蹤法國本土首例，但法屬留尼旺島（La Reunion）11月30日已通報一名確診病例，是由非洲南部歸國的53歲男子。

根據巴黎醫療衛生署（ARS）今早發布的新聞稿，該名法國本土首例Omicron案例，在大巴黎法蘭西島（Île-de-France）被驗出。

巴黎醫療衛生署指出，一名住在塞納馬恩省（Seine-et-Marne）的旅客11月25日從奈及利亞返國，在下飛機時篩檢結果為COVID-19陽性，經過序列篩查，昨天結果顯示，這名男子為Omicron變異株帶原者。男子年約50到60歲之間，在篩檢當時並無任何症狀。

該男子的妻子COVID-19檢測也呈陽性反應，正在確認是否為Omicron變異株。巴黎醫療衛生署表示，這對夫妻在返回法國境內，就進行居家隔離。

巴黎醫療衛生署也說，在奈及利亞與夫妻同居的第3人也已接受檢測，確認是否感染；若是染疫，則要確認是否為變異株帶原者。此外，這3人都沒有接種疫苗。

法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）昨天表示，法國出現13起「疑似Omicron變異株的病例」。

法國第五波疫情來勢洶洶，加上Omicron變異株的出現，歐洲與全球都再次面臨緊急棘手疫情。

法國公共健康局（Santé publique France）昨天宣布，過去24小時內的新增COVID-19確診病例高達4萬9610人，和一週前的3萬2591人相比，一週內增幅高達63%，情況不容樂觀。

但法國防疫科學委員會主席戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）今天表示，「聖誕假期不會因第5波疫情而面臨威脅，我們已盡一切可能手段來避免再次封城」。（編輯：高照芬）1101202

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