台灣排名第二！東南亞消費者對二手商品接受度曝

《四方報》報導，對許多台灣人來說，勤儉持家是美德。調查單位旋轉拍賣集團(Carousell Group)在首次公布的「旋轉拍賣再商務指數」（Carousell Recommerce Index）2021年報告中指出，台灣在排名中位居第二，第一名則是菲律賓。台灣在各個項目的排名都很高，民眾很願意把二手物作為買賣首選。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-02 19:51:22
旋轉拍賣集團表示，「對於台灣用戶來說，參與二手商品交易不僅可以從中受益，還可以提出改變來拯救地球環境，希望未來加大對台灣的再商務力度，繼續努力提高二手商品買賣的信任度和便利性。」
「再商務」（Recommerce）是指銷售和購買之前被擁有過的產品，包括未被使用的全新品、以及使用過的舊商品。亞洲分類拍賣平台旋轉拍賣集團，擁有四大品牌：旋轉拍賣、 Cho Tot、Mudah和OneKyat，今年首度設計問卷向業務涵蓋的香港、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、臺灣和越南八個市場深入調查。
旋轉拍賣再商務主管 Penny Cox進一步指出，在亞洲深地區深陷疫情的今年以來，時裝項目的二手交易繼續快速增長，尤其是在女裝類別。自今年5月中旬，新冠確診案例開始擴增，及至8月中旬，女裝類別瀏覽量新增了99％，上架量新增了41％。
調查單位指出，時裝是台灣用戶最願意交易的項目，包括買方占整體二手商品的52％、賣方占62％。未來新創公司或科技公司都能參考該數據，向台灣或東南亞市場擴展商業版圖。