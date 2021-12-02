百人餐會約談26人　顏寬恒指中檢押人取供欺人太甚

國民黨中二立委補選候選人顏寬恒日前出席地方多場活動餐會，遭質疑餐會菜色澎湃有賄選爭議，網紅音地大帝還組織「冬瓜餐友會」挖苦中二選區變「中飽」選區。台中地檢署今大動作通知里長與里民等26人到案查證，釐清是否違反選罷法；顏寬恒則指檢方企圖影響選情，根本欺人太甚！呼籲執政黨適可而止。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-02 20:08:08｜2021-12-02 20:33:01
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠指出，日前中二選區由里長舉辦的活動餐會，民眾及媒體質疑有賄選情事，檢方今天指揮調查局台中市調查處、台中市警察局，分別通知及傳訊3名霧峰區與1名烏日區里長、22名里民到案說明，里長們都說餐點是自掏腰包。經檢察官複訊後，下午26人皆已請回，後續將釐清有無違反選罷法情事。
顏寬恒晚間受訪時表示：「檢調的動作不符合比例原則，明明可以發傳票請當事人去說明，卻大隊人馬跑到人家家裡押人取供，用恐嚇的行為讓人心生畏懼、感覺被脅迫，造成寒蟬效應。」
顏寬恒認為，檢方對於他的支持者準備炒米粉等地方小吃大動干戈，卻對民進黨說明會贈送的水果包子粽子視而不見。他說：「這些台灣小吃是支持者自發性準備的、和我們沒有關聯。這些小吃並不構成對價關係和賄選，檢察官這樣指揮，背後是不是政治偵辦、企圖讓支持者心生畏懼影響選情？這已經違反了最高檢的說明和認定。」
顏寬恒競選辦公室也發出書面聲明，指檢調大動作前往民眾家中逮人，根本就是欺人太盛，而且在地檢署一待就是一整天，是不是想要用疲勞訊問的方式來取得供詞？
聲明稿並質疑檢方為何只辦與顏寬恒相關的活動？是否只要不是民進黨的活動，就被曲解成「違法、涉及賄選」。不免令人感到在民進黨執政下的台灣有警察國家復辟之虞，透過執政的強大權力，調動檢警進行大動作搜查，企圖恐嚇善良的鄉親，讓大家領教執政的厲害。
聲明稿並呼籲「有權力的政府執法要標準ㄧ致，適可而止。」