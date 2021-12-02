搶攻烏金商機 楓康超市專賣季節限定現撈烏魚

「有青才敢大聲！」烏魚季到了，楓康超市提供季節限定現撈烏魚；在海鮮區入目全是烏魚，有整尾的，也有去好刺的魚排、切成薄片的烏魚火鍋涮片、烏魚輪切，方便主婦回家料理。不想動手烹調的，熟食區也有立即可食的烏魚料理，讓客人直呼服務真周到，以後不用一早跑市場買魚了。





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家庭主婦想採買季節性新鮮魚獲，大多會選擇到傳統市場，鮮少有人會到超市購買。楓康超市有別一般超市，配合烏魚季到來，最近開始販售現撈烏魚外，連烏魚腱、烏魚膘及烏魚子，所謂「烏魚三寶」都買得到。最重要的是，楓康賣烏魚有客制化處理，例如小家庭吃不了那麼多，不用整隻買；想紅燒的，可以買輪切的。想煮火鍋也有切成薄片的烏魚涮片，回家直接可下鍋，免去處理食材的麻煩。





▲楓康超市專賣季節限定現撈烏魚，最讓消費者歡心的是，楓康提供客制化分切服務，不想動手料理，還有熟食可買。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.2)

烏魚是每年颳起東北季風後，沿著台灣海峽南下，在固定的時間守約來到西南海岸，被稱作「烏金」的季節限定魚種，是台灣最重要的漁獲之一。楓康採購人員表示，超市的烏魚，是當日採購、當日製作出貨，經抗生素、磺胺劑檢驗合格，且無泥臭味，可保持魚肉最鮮甜的滋味肉質肥美，真的是「有青才敢大聲」。





▲楓康超市也買得到烏魚，連烏魚三寶也提供，忙碌的職業婦女，買熟食回家更省事。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.2)

此外，烏魚整尾配送到分店後，由生鮮處理人員做商品化分切，做成各種料理方式，包括烏魚米粉、紅燒、鹽烤、乾煎、火鍋等都十分美味。其中，烏魚三寶之一的烏魚腱，市場數量相當稀少，楓康是派人特別前往產地收購，目前僅在團購群組限量販售。另外，烏魚膘有海鮮豆腐美稱，楓康每日從魚市場直接採購、置於冷藏販售，紅燒後獨特的滋味，是許多饕客最愛。





楓康連鎖超市也賣現撈烏魚，連網友都反應熱烈。有網友說「家裡有小小孩吃魚怕危險，楓康去刺魚排，真能省下很多功夫」、「還以為烏魚膘這種稀有東西，要到菜市場才買的到」、「熟食區還有煮好的紅燒烏魚」、「上次有買過鹽烤的魚排，不輸餐廳烤工」、「太好了，之後不用一大早跑魚市場」。



