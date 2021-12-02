冷氣團威力還沒完！明日夜溫差大增 清晨低溫僅10度
中央氣象局表示，今（2）日清晨依舊受到大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻作用，各地明顯偏冷，最低溫普遍約為13至15度，不過白天起冷空氣漸減弱，各地高溫都回升到20度以上。針對明日天氣，氣象局稱和今日很類似，但仍要注意輻射冷卻影響，特別在西半部、宜蘭、花東縱谷空曠地區及近山區平地局部低溫會來到10度、11度，北部、東北部日夜溫差會來到6至8度左右。
編輯中心／綜合報導
2021-12-02 22:42:27
受到大陸冷氣團南下影響，全台冷颼颼，根據氣象局氣溫觀測，本島最低溫10.3度出現在台南新化區，馬祖也出現了10.2度的低溫。不過，白天起冷空氣減弱，各地高溫都回升到20度以上；天氣方面，迎風面北部及東半部地區雲量偏多，且東半部地區偶爾有零星飄雨出現，其他地方大多是多雲到晴的天氣。
氣象局晚間表示，明日天氣將跟今天很類似，清晨仍然要注意輻射冷卻影響，各地低溫普遍都會來到12到14度，特別在西半部、宜蘭、花東縱谷空曠地區及近山區平地局部低溫會來到10度、11度，特別是北部、東北部日夜溫差可能會來到6至8度左右，中南部及花東地區日夜溫差甚至接近10度，請大家早出晚歸適時添加衣物注意保暖，白天各地高溫就將回升到21到25度。
雨勢部分，氣象局稱大環境為東北風，迎風面北部及東半部雲量較多，東半部地區有零星短暫雨，其他地方大多為多雲到晴。
氣象局提醒，本週天氣因大陸冷氣團影響，將涼冷至週末，直到週日後才逐漸回到舒適的溫度。
本週天氣受到大陸冷氣團影響，涼冷到週末，其中冷空氣整天影響顯著時間落在週四清晨之前，其後日夜溫差加大，清晨低溫持續偏低，白天高溫稍有回升，因此整體感受依舊偏涼冷，直到週日後才逐漸回到舒適的溫度。（編輯：林莞茜）