COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

巴西聖保羅加強抗疫　施打追加劑間隔縮至4個月

▲為對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和新Omicron變異株，巴西聖保羅州政府宣布，將完整接種2劑疫苗後追加第3劑疫苗的間隔時間，從5個月縮短到4個月。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲為對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和新Omicron變異株，巴西聖保羅州政府宣布，將完整接種2劑疫苗後追加第3劑疫苗的間隔時間，從5個月縮短到4個月。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-03 09:06:50

（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）為對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和新Omicron變異株，巴西聖保羅州政府今天宣布，將完整接種2劑疫苗後追加第3劑疫苗的間隔時間，從5個月縮短到4個月。

我是廣告 請繼續往下閱讀
聖保羅州政府指出，這項措施適用於7月和8月接種第2劑CoronaVac（科興）、AstraZeneca（AZ）和BNT（輝瑞）疫苗的1000位州民。

接種單劑Janssen（嬌生）疫苗的人，可以在間隔2個月後接種追加劑。但因欠缺嬌生疫苗，可以使用輝瑞疫苗作為追加劑。

聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）表示，聖保羅州目前具備擴大疫苗接種、縮短間隔時間的後勤和技術條件，讓每個人都能得到更多保護。

這項措施最初由聖保羅州COVID-19科學委員會建議，考慮因素包括確認聖保羅州至少有3例新Omicron變異株病例，鄰近年終慶祝活動，以及沒有強制規定來自國外的人進入巴西出示疫苗接種證明。

聖保羅州長多利亞（João Doria）今天還決定，將維持在開放場所強制使用口罩的規定。

多利亞在推特推文：「為響應科學委員會的建議，聖保羅州將維持在開放空間使用口罩的要求。所有數據都顯示聖保羅的疫情正在消退，但我們選擇預防措施。我們最大的承諾是為了人民的健康。」

多利亞是在確認聖保羅州存在Omicron病例後做出這項決定，之前州政府打算自12月11日起放寬限制。

科學委員會指出，Omicron變異株對疫情的影響存在不確定性，而耶誕節和除夕期間通常大量人群會聚集，促成COVID-19等呼吸道疾病傳播。

基於同樣理由，聖保羅州首府聖保羅市長努尼斯（Ricardo Nunes）今天也宣布取消舉辦跨年慶祝活動。

努尼斯目前正陪同多利亞在美國紐約進行官訪。他在記者會強調，並不是因為發現疫情惡化而取消跨年慶祝活動，而是需要進行監測。

聖保羅市衛生局衛生監督協調部門對COVID-19疫情分析指出，目前尚不清楚Omicron是否更具傳播性或導致病情更嚴重，但初步證據顯示再次感染的風險增加。

如此一來，聖保羅市也加入其他至少19個選擇不舉辦2022跨年慶祝活動的首府陣容。

至於明年的嘉年華（Carnaval），努尼斯表示聖保羅市政府也將基於衛生監督部門的建議再做出決定。（編輯：韋樞）1101203

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
48.08%51.92%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀