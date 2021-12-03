巴西聖保羅加強抗疫　施打追加劑間隔縮至4個月

我是廣告 請繼續往下閱讀
接種單劑Janssen（嬌生）疫苗的人，可以在間隔2個月後接種追加劑。但因欠缺嬌生疫苗，可以使用輝瑞疫苗作為追加劑。
聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）表示，聖保羅州目前具備擴大疫苗接種、縮短間隔時間的後勤和技術條件，讓每個人都能得到更多保護。
這項措施最初由聖保羅州COVID-19科學委員會建議，考慮因素包括確認聖保羅州至少有3例新Omicron變異株病例，鄰近年終慶祝活動，以及沒有強制規定來自國外的人進入巴西出示疫苗接種證明。
聖保羅州長多利亞（João Doria）今天還決定，將維持在開放場所強制使用口罩的規定。
多利亞在推特推文：「為響應科學委員會的建議，聖保羅州將維持在開放空間使用口罩的要求。所有數據都顯示聖保羅的疫情正在消退，但我們選擇預防措施。我們最大的承諾是為了人民的健康。」
多利亞是在確認聖保羅州存在Omicron病例後做出這項決定，之前州政府打算自12月11日起放寬限制。
科學委員會指出，Omicron變異株對疫情的影響存在不確定性，而耶誕節和除夕期間通常大量人群會聚集，促成COVID-19等呼吸道疾病傳播。
基於同樣理由，聖保羅州首府聖保羅市長努尼斯（Ricardo Nunes）今天也宣布取消舉辦跨年慶祝活動。
努尼斯目前正陪同多利亞在美國紐約進行官訪。他在記者會強調，並不是因為發現疫情惡化而取消跨年慶祝活動，而是需要進行監測。
聖保羅市衛生局衛生監督協調部門對COVID-19疫情分析指出，目前尚不清楚Omicron是否更具傳播性或導致病情更嚴重，但初步證據顯示再次感染的風險增加。
如此一來，聖保羅市也加入其他至少19個選擇不舉辦2022跨年慶祝活動的首府陣容。
至於明年的嘉年華（Carnaval），努尼斯表示聖保羅市政府也將基於衛生監督部門的建議再做出決定。（編輯：韋樞）1101203