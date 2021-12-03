米粉餐涉賄？顏寬恒指林佳龍一開口　檢調立即政治偵辦

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顏寬恒並質疑，綠營辦活動也有準備小吃、也贈送物品，「我們不能炒米粉，他們就可以炒米粉嗎？難道是綠能我不能？」台北市議員王鴻薇批判前交通部長林佳龍曾為連任台中市長舉辦龍蝦宴，林佳龍馬上說要提告，他為此深感不捨，因為這些選民被大陣仗約談，也是在林佳龍臉書發文之後。
顏寬恒說，雖然26人後來通通被請回，但已達到檢調要在媒體造成的效果，讓大家誤以為顏寬恒的炒米粉是賄選、已經被抓到了，也讓他的支持者產生恐懼感。
擔任民進黨候選人林靜儀競選總部主委的林佳龍，已多次在記者會和競選活動中，呼籲檢調正視社區餐會一事，昨晚才首度於臉書提及。他強調當年的「梨山龍蝦宴」一案，自己遭對手潑髒水，檢方調查後已還他清白，國民黨陣營卻持續誤導視聽，王鴻薇還在臉書散佈不實指控，他為了捍衛乾淨選戰，當然要提告。
林佳龍強調一切非關炒米粉，抓賄才是關鍵。他說選舉意義上的「炒米粉」，是提供餐點的特有選舉文化、獨具人情味的風貌。他當時受訪時，是呼籲檢調重視查賄的重要性，尤其是企圖以綁樁動員，從中衍生賄選情事，後續被簡化成他批評「炒米粉」，讓他感到遺憾。
組織「冬瓜餐友會」的網紅音地大帝，昨晚在臉書貼文，指烏日某里長在永興宮活動現場宣佈，「現在是敏感時機，所以今天沒有餐點」，他罵：「可惡！好日子才過不到一個禮拜就要結束了嗎？已經有人回報的場次，還會有控肉可以吃嗎？」