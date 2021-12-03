PLG／職籃新賽季火熱開打！Yahoo奇摩運動投入轉播

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新球季喊出「憑我相信」的衛冕軍富邦勇士，想要完成二連霸業最大的挑戰就是2支新軍新北國王與高雄鋼鐵人，以及其他元老3隊補強有成的前後夾擊！而桃園領航猿的原鎮隊球星「Q」戴維斯（Quincy Davis III）、福爾摩沙台新夢想家的原精神領袖「阿美戰士」楊敬敏皆轉戰新北國王，將以全新黃金陣容與同聯盟的臺北富邦勇士互別苗頭！PLG元年之後，很多本土球員也轉戰到了不同隊伍，決戰老東家戲碼成為新賽季的觀賽重點！
Yahoo TV推全新自製節目《賽後常來坐》，首集執行長陳建州親登場！
Yahoo奇摩指出：「Yahoo奇摩運動首度轉播PLG賽事，希望滿足眾多台灣籃球迷的跨螢觀戰需求，也為多位台灣籃球員集氣。自疫情爆發後養成觀眾線上收看賽事的習慣，我們觀察到使用行動裝置觀看HBL預賽的人次成長2成，不論凌晨躲被窩、或通勤時間低頭觀賽，都顯示行動觀賽的觀看需求飆升。隨著PLG新賽季正式開打，為服務廣大球迷，Yahoo TV將推出全新節目《賽後常來坐》！」
Yahoo TV鎖定不同年齡層和興趣族群，推出娛樂、政治、體育等多元自製節目！全新體育節目《賽後常來坐》自12月9日起，每周四晚上9點首播，由知名體育主播常富寧領銜擔任主持人搭配客座主持和來賓，帶球迷從分析新舊球隊的場上捉對廝殺，到場外的知名球星、啦啦隊、時尚潮流等熱議話題！首集Yahoo TV《賽後常來坐》將邀請到P. LEAGUE+臺灣男子職業籃球聯盟執行長陳建州，討論對第二季的期許、目標，以及分享如何進軍東亞超級聯賽的過程！