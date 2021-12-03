西班牙驗出本土首例Omicron　確診患者打過疫苗

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當局表示，這名62歲的馬德里男子是自11月29日起出現輕微症狀，目前在家隔離，而與他有過近距離接觸的人也在檢疫隔離中。其他幾個調查中的病例，也呈現輕微症狀，而他們未曾到具染疫風險國家旅行。
卡爾松提到歐洲聯盟（EU）境內已驗出78起Omicron確診病例，她說：「我們已經見到數起病例是在同一家庭內傳染，但我們仍然未知疫苗對抗這支變異株的效力如何。」
西班牙東北部卡泰隆尼亞區（Catalonia）1日表示，自11月下旬在污水採樣中，檢測到Omicron可能蹤跡。
衛生部長德瑞亞絲（Carolina Darias）告訴媒體，國內計劃盡快開始對5歲至11歲孩童施打疫苗，有130萬劑輝瑞（Pfizer）兒童疫苗預計本月13日到貨；第2批近200萬劑疫苗預計1月送達。
西班牙的14天平均感染率今天再度攀升，每10萬人中有234人感染，是11月19日以來的兩倍。但與荷蘭、比利時或德國等歐盟國家比較，西班牙的14天平均感染率仍低得許多。
西班牙衛生部今天通報，境內新增1萬4500起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，染疫不治病例新增42例，自疫情爆發以來累計8萬8122人病亡。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1101203