COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

西班牙驗出本土首例Omicron　確診患者打過疫苗

▲馬德里有關當局表示，已檢測到西班牙本土首起COVID-19變異株Omicron確診病例，患者接種過疫苗。圖為西國民眾接種疫苗畫面。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬德里有關當局表示，已檢測到西班牙本土首起COVID-19變異株Omicron確診病例，患者接種過疫苗。圖為西國民眾接種疫苗畫面。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-03 12:07:57

（中央社馬德里2日綜合外電報導）馬德里有關當局今天表示，已檢測到西班牙本土首起COVID-19變異株Omicron確診病例，患者接種過疫苗，他的感染與其他具風險國家無關；當局也在調查另兩起類似疑似案例。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，衛生部衛生事務司卡爾松（Silvia Calzon）今天稍晚在記者會中表示，這是西班牙第5起Omicron確診病例，卻是本土感染首例，顯示Omicron已在境內傳播開來。

當局表示，這名62歲的馬德里男子是自11月29日起出現輕微症狀，目前在家隔離，而與他有過近距離接觸的人也在檢疫隔離中。其他幾個調查中的病例，也呈現輕微症狀，而他們未曾到具染疫風險國家旅行。

卡爾松提到歐洲聯盟（EU）境內已驗出78起Omicron確診病例，她說：「我們已經見到數起病例是在同一家庭內傳染，但我們仍然未知疫苗對抗這支變異株的效力如何。」

西班牙東北部卡泰隆尼亞區（Catalonia）1日表示，自11月下旬在污水採樣中，檢測到Omicron可能蹤跡。

衛生部長德瑞亞絲（Carolina Darias）告訴媒體，國內計劃盡快開始對5歲至11歲孩童施打疫苗，有130萬劑輝瑞（Pfizer）兒童疫苗預計本月13日到貨；第2批近200萬劑疫苗預計1月送達。

西班牙的14天平均感染率今天再度攀升，每10萬人中有234人感染，是11月19日以來的兩倍。但與荷蘭、比利時或德國等歐盟國家比較，西班牙的14天平均感染率仍低得許多。

西班牙衛生部今天通報，境內新增1萬4500起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，染疫不治病例新增42例，自疫情爆發以來累計8萬8122人病亡。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1101203

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
48%52%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀