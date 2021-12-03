雙城論壇致詞稿兩方事前有交換？市長、發言人說法鬧雙胞
台北上海雙城論壇於1日以視訊會議方式舉辦。雖然今年的論壇規模是歷屆最小的一次，不過後續效應似乎在慢慢發酵。根據媒體報導，針對雙城論壇開幕時兩方代表的致詞稿，北市方有提供給上海方，但上海方卻不願提供，引發各界議論。
記者丁上程／台北報導
2021-12-03 11:09:39
對此台北市政府發言人陳智菡在昨（2）日表示，雙方幕僚僅就致詞方向溝通，但都不會知道雙方的完整內容；至於市長柯文哲今日上午面對媒體訪問時，則相當氣憤地抨擊揭露該事件的媒體，更要求媒體公布消息來源，強調致詞稿在講之前雙方會同時交換，不過似乎就與發言人的說法相衝突。
根據《自由時報》報導指出，台北市政府內部透露，在雙城論壇會前，有將柯文哲致詞稿內容提供給上海方，但上海方卻不願提供市長龔正的致詞稿，但面對這樣的狀況，幕僚也僅能無奈表示「中國有可能先給我們看嗎？」
對此陳智菡昨日接受訪問時，針對雙城論壇雙方致詞內容，雙方幕僚會先行溝通，完全聚焦在城市交流，「但不會知道對方完整致詞內容。」陳智菡強調，龔市長的致詞，是代表他的立場，希望爭取認同；柯文哲市長的致詞也很明確，兩岸之間應進行有意義的對話。
不過柯文哲今日出席活動時面對媒體訪問，相關回應似乎與陳智菡有所出入。除了針對媒體報導上海方不願意提供講稿一事大為不滿，更要求媒體公布消息來源。現場記者也追問是否雙方事前都得知對方的講稿內容？柯文哲則回應「照慣例是在講之前，兩邊同時交換」並直言雙方事前都知情。