小S回歸綜藝節目　尬聊10位「驚喜嘉賓」

CATCHPLAY+影音平台12月將迎來兩位東西方娛樂圈女王強勢回歸，即將於12月9日在CATCHPLAY+中HBO GO專區上架的影集《慾望城市 : 華麗下半場》，美國女星莎拉潔西卡派克將回歸演出紐約時尚教主，與女星辛西亞尼克森、克莉絲汀戴維斯合體重啟凱莉、米蘭達和夏綠蒂之間的友情和生活，展現50歲女人的獨特風采和熟齡魅力。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-03 14:03:00
而日前以「每個年紀都有她/他的美」隔空聲援莎拉潔西卡派克的小S徐熙娣，則將在首部全新型態OTT綜藝節目《熙娣想聊》回歸主持。節目中，小S將走出攝影棚與十位驚喜嘉賓不設限尬聊，不僅有觀眾最愛的辛辣主持風格跟直率幽默，還能看到小S最真、最隨興的一面。小S徐熙娣，在預告中犀利依舊，逗趣嗆辣直言：「節目有沒有深度不重要，重點是主持人一定要漂亮，這才是觀眾想追求的！」同時，亦可看到幾位超級大來賓的馬賽克片段，究竟是哪一位來賓令小S質問：「你當時為什麼不跟我求婚？」、「小S跟孟耿如，誰的身材比較好？」小S又與哪一位來賓打鬧逛超市打鬧喊：「你會打老婆？我以為只有我老公會家暴」，更有女明星們的大尺度話題「老公哪一種時刻會性感到想立刻撲倒？」犀利的小S直呼：「下麵給你吃的時候！」
隨著第58屆金馬獎圓滿落幕，CATCHPLAY+將於12月29日全台獨家上架入圍本屆金馬獎最佳原著劇本、動作設計、原創歌曲3獎項的香港電影《鬼同你住》，看導演陳果如何用血肉橫飛、瘋狂又爆笑的港式恐怖喜劇諷刺香港房市現況。而入圍上屆金馬獎包含最佳劇情長片、最佳男主角、最佳新導演等7項大獎的港式黑幫電影《手捲煙》，以及導演謝文明榮獲金馬獎最佳動畫短片的《夜車》亦可隨時於CATCHPLAY+影音平台上觀賞。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110