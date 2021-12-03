NBA／KD在勇士的最後一季　柯爾：都精疲力盡了

金州勇士總教練Steve Kerr近日接受《The Athletic》記者Sam Amick訪問時，談起勇士王朝的高低起伏，連續5年打進NBA總冠軍賽，最後一次也是Kevin Durant在勇士的最後一季，全體士氣處於歷史最低點。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-03 11:40:59
「我認為第5年是如此艱辛，不論是身體上、精神上或是情感上，因為真的很難。」Kerr說，「你可以去問80年代的湖人隊或塞爾提克隊的任何人，像是Phil Jackson或Gregg Popovich。當你年復一年地做某件事時，它就會變得很困難。」
Kerr明確表示這不僅僅是關於KD。KD和Draymond Green曾大吵一架，外界認為這是KD離隊的導火線，不過在Kerr看來，第5年陷入低迷是無法避免的。
Kerr說，「不管我們的人員如何增減，從第1年到第5年能量都會有變化，我認為我們管理層和球員都已經精疲力盡了，2019年總決賽，我們因傷失去了2名重要球員(KD和Klay Thompson)，你無法預料有這種事，實在太殘忍了。」
「各隊也準備了5年要來準備擊敗你，這真的令人精疲力盡。」Kerr不斷使用「精疲力盡」這詞語來表達，勇士當時油箱剩下多少油，不過僅2年過去，勇士已經加滿油再次回到爭冠行列，也清楚證明這支球隊的韌性。