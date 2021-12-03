羽球／大換血！大陸金牌混雙不打世錦賽　陳雨菲也缺陣

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混雙方面，剛在東京奧運奪冠的王懿律/黃東萍，在奧運之後進入休整狀態，在之前他們各自身上都有一些傷病，也趁此機會進行恢復；不過在這個項目上，大陸依舊佔有很大的優勢，兩屆世錦賽冠軍組合鄭思維/黃雅瓊，此次將要連挑戰3連霸，依舊是奪冠大熱門。
女雙方面，陳清晨/賈一凡名列第一種子，這次在日本因傷所苦、集團優勢不再的情況下，她們也被認為很有機會能挑戰冠軍。但另外兩組人馬鄭雨/李汶妹、劉玄炫/夏玉婷在下半區突圍的機會不高。
而台灣球迷最關注的女單賽事方面，大陸羽球隊單打項目總教練夏煊澤透露，陳雨菲日前在一次訓練中不慎扭傷右腳踝，為了安全起見，決定讓她退出本屆世錦賽。不過台灣球后戴資穎所處的籤表上半區，依舊非常打不好，除了大陸女單第二人何冰嬌之外，還有衛冕冠軍辛杜(PV Ramana)、歐洲女皇馬琳(Carolina Marin)，要闖關成功，得拿出和東奧時期一樣出色的表現才行。
至於男單項目，大陸隊一樣是處於換血狀態，里約奧運冠軍諶龍已處於半退休狀態，石宇奇因腳踝的反覆傷勢缺陣，他們只能由趙俊鵬、陸光祖、李詩灃3位世界排名沒進前25的選手擔綱重任，這一屆要登頂的機會不大。
而我國的周天成和王子維被分到了籤表上半區，小天首戰泰國選手Sitthikom Thammasin，而王子維則要打趙俊鵬；該區強敵環伺，要進決賽得先碰到桃田賢斗、金廷(Anthony Sinisuka Ginting)、喬納坦(Jonatan Christie)等名將。