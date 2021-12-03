NBA／被問曾想和雷納德聯手？威少拒答又和媒體吵翻
湖人球星「威少」Russell Westbrook日前在記者會上狂滑手機，不想回答記者問題引來批評後，今(3)日在記者會上又和媒體爭論不休，Westbrook不斷追問是誰說他想和快艇球星Kawhi Leonard(雷納德)聯手。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-03 12:27:22
湖人明日將對決快艇，今日訓練後的記者會上，Westbrook被問到加盟湖人前，曾私下和Leonard談論過加盟快艇的問題，《The Athletic》記者 Bill Oram想知道Westbrook現在是如何回顧這件事，對兩人有什麼意義。
但Westbrook卻突然爆氣，不斷反問Oram的消息來源是誰，「如果你沒告訴我是誰講的，那我就無法回答這個問題。」、「我不允許任何人為我說話，如果你沒有從我這裡聽到它，不要聽從『消息來源』它會帶給你麻煩。」
湖人官方並未把這段訪問放上網站，不過《ClutchPoints》用文字重現當時的對話內容，也提到Westbrook剛加入湖人訓練營時很樂意受訪，但自從湖人戰績下滑後，他對媒體態度就有了轉變，回答都很簡潔，或是整場記者會幾乎都在看手機。