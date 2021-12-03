力挺侯友宜！藍營文傳會副主委：預算審畢府會餐敘是慣例
新北市議會聯名新北市長侯友宜預計在公投選前之夜舉辦「府會聯誼餐敘」，餐敘的時機點卻遭有心人士蓄意放大，並質疑侯友宜是藍營四大公投主張的「破口」；新北市議員陳偉杰認為，預算審畢「府會餐敘」乃慣例，有心人士在此時機點分化藍營，可說是見怪不怪。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-03 12:31:27
身兼國民黨文傳會副主委的陳偉杰表示，每年議會預算審畢的「府會餐敘」，乃是由議長邀請的既定慣例，有心人士卻在此時企圖製造矛盾、分化藍營的團結，除質疑侯友宜的政治敏感度有問題外，也直指是藍營四大公投主張的「破口」；相信新北市議會黨籍的議員都會力挺侯友宜，籲有心人士無須見縫插針。
陳偉杰指出，因為議員們都很努力把關各項的預算，審查預算花費較多時間，議程可能延期，才會暫訂12月17日舉辦餐敘的活動；議員善盡自身職責，為民眾荷包、權益把關，竟被說成另有意圖，放話者的其心可議，甚至波及侯友宜，挑撥離間國民黨內的團結與和平，「有心人士」是誰，大家都心知肚明。
陳偉杰強調，「公投」是人民實行直接民主的重要權利，民進黨卻將其當作達成政治目的的工具，挾行政資源鋪天蓋地的進行政治攻擊，不但顛倒是非、扭曲事實，還大喇喇的把公投當作選舉操作，強力組織動員、洗腦宣講，硬生生操作成藍綠政黨對決，為反對而反對，完全開民主倒車。
陳偉杰說，糟糕的是民進黨不但黨政不分，蔡政府更是違反行政中立，將政府資源挪為民進黨一黨之用，豈不就是「國庫通黨庫」！目前正值公投在即的關鍵時刻，此刻「有心人士」造謠、分化藍營之聲一定是此起彼落，一面圍剿藍營縣市長，一面見縫插針製造藍營內部矛盾，民眾實際上早已看破手腳。