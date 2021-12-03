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PLG／「大鎖」Liggins加盟　新北國王湊齊NBA等級3洋將

▲NBA 資歷 3 洋將豪華陣容！，「皇家大鎖」里金斯加盟新北國王。（圖／新北國王提供）
▲NBA 資歷 3 洋將豪華陣容！，「皇家大鎖」里金斯加盟新北國王。（圖／新北國王提供）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-03 13:40:29

新北國王籃球隊今（3）日宣佈簽下前 NBA 知名大鎖里金斯（DeAndre Liggins）。這位 33 歲後衛為 2011 年 NBA 次輪 53 順位選秀，加上先前的湯瑪士（Thomas Welsh，2018 年次輪第 58 順位）、麥卡洛（Chris McCullough，2015 年首輪第 29 順位），新北國王組成 3 名 NBA 等級洋將豪華陣容！

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以防守聞名的里金斯，拿過 2 次發展聯盟 G-League 年度防守球員獎項，在 NBA 生涯也擁有「柯瑞（Stephen Curry）大鎖」美名，效力騎士隊時多次被詹姆斯（LeBron James）誇讚其防守功力。

里金斯 5 年 NBA 資歷從魔術隊發跡，後續為雷霆、熱火、騎士、獨行俠、公鹿與鵜鶘效力過，2018 年往海外發展，待過希臘、西班牙以及英國。上季在英國聯賽以 40.6%  三分球命中率，繳出 14.4 分、5.4 籃板、6.9 助攻、1.6 抄截的全能成績，不僅率領球隊奪冠，還榮獲冠軍賽 MVP、年度最佳陣容、年度最佳防守陣容 3 大獎項。

「杰倫（Jerran Young）家裡狀況讓他本季有可能來不及回來，因此我們必須啟動備案。」新北國王執行長陳信生說道，「儘管如此，我們仍持續跟他保持密切聯繫，將全力協助他度過難關，就算本季沒辦法加盟，未來仍希望有合作的機會。」

總經理毛加恩表示，湯瑪士、麥卡洛都是 200 公分以上長人類型球員，原本就設定要找一名能攻能守的洋將搭配。而里金斯在 NBA 就是專門封鎖柯瑞、哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）等得分機器的大鎖，也在不同聯盟拿過許多防守獎項，加上後續培養的外線能力、198 公分的身高與 210 公分以上的臂展，可以從 1 號守到 4 號，這就是新北國王在尋找的頂級 3D 型球員，讓洋將陣型可以靈活的搭配。

總教練萊恩（Ryan Marchand）也相當期待里金斯的到來，「過去在 G-League 就對里金斯非常熟悉，他不只擁有廣大的防守範圍，更重要的是他的企圖心、鬥志和經驗，能帶動團隊氣勢，相信在比分相近時，能夠扮演關鍵角色！」

P. LEAGUE+ 賽季即將在本週展開，新北國王 2 名洋將，湯瑪士已加入練球、麥卡洛則歷經漫長的文件流程後，最快本週啟程來台。新北國王首場戰役將在 12 月 11 日作客福爾摩沙台新夢想家，接著 12 月 18 日進行主場開幕週賽事，首日對戰臺北富邦勇士，翌日再次與夢想家交鋒，12 月份主場賽事售票全台 ibon 售票系統（https://bit.ly/3DKAZka）全面開賣。

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