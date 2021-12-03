《華燈》竄紅！從格格演到酒店妹　林心如為「她」回台灣

差點被瓊瑤換角的林心如，從《還珠格格》暴紅後，花了20多年時間，從幕前走到幕後，一肩扛起製作人的重任，花了2.5億元製作台劇《華燈初上》，在她強大號召力下，劇裡眾星雲集，無論是主角或客串演員，都是一時之選，而推動林心如回到台灣製作戲劇，最大的動力竟然是為了媽媽。





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▲《華燈初上》砸了2.5億，重現林森北路燈紅酒綠的酒店印象。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

當演員是被動的，只有被挑選的宿命，刻板印象會侷限戲路，林心如不想再等了，決定主動出擊，以往走知性路線的她，向《商業周刊》透露，「做《華燈初上》，一開始只是因為我想演酒店小姐」、「我外型這樣⋯⋯不會有人找我演酒店小姐」，自己擔任製作人，讓她終於有機會飾演媽媽桑，甚至挑選每個角色的屬意人選，包括鳳小岳、楊祐寧、楊謹華、郭雪芙、謝欣穎等人，幾乎圈內大咖都來插一角。





現在的成功，來自於每一步走得踏實，林心如2009年成立工作室，第一部戲《傾世皇妃》就投資上億元，評價、市場反應都很好。直到她有次回台灣，發現母親頭髮白了、老了，才驚覺事業重心都在中國，陪伴家人時間太少，回到故鄉拍了《16個夏天》，一舉奪下3項金鐘獎。在眾演員拚命西進，到大陸搶錢時，林心如選擇一邊工作，一邊進修，完成上海世新傳播管理碩士學位，把賺來的錢投入拍戲，製作《我的男孩》、《她們創業的那些鳥事》，把作品做到口碑、收視兼具。而這幾年間，她和霍建華結婚、生子，默默完成人生里程碑，做好一個稱職的媽媽。





▲林心如以一頭波浪捲髮、菸不離手的酒女形象，突破過往角色。（圖／翻攝林心如FB）

這次《華燈》製作費逾2.5億元，創台劇新高峰，重現80年代林森北路上的風月場所景象，美術、服裝樣樣精緻，連演員餐食都很用心，每天都有關東煮、披薩不同口味，曾經身為演員，林心如更懂每個人的心情和需要，加上演員各如其分的表現，讓《華燈》在Netflix播出後，瞬間登上台灣點閱率第一。





前陣子註銷大陸工作室，外界還誤以為林心如惹上麻煩，如今真相曝光，她為了母親留在台灣，為台劇添了更多養分，讓張軒睿、郭雪芙、劉品言這些新生代演員們，不再被偶像劇侷限，有了更多發光發亮機會。當初《還珠格格》3朵花，范冰冰、趙薇如今因私人問題沒有了舞台，林心如卻能婚姻美滿、新戲不斷，撐得久的人，或許才是贏家。





▲林心如和霍建華結婚後，家庭、工作兩不耽誤。（圖／翻攝林心如FB）