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高嘉瑜遭施暴　政委：不會因自稱有看身心科就無刑責

▲民進黨立委高嘉瑜遭施暴，引發輿論關注。（圖／記者陳明安攝）
▲民進黨立委高嘉瑜遭施暴，引發輿論關注。（圖／記者陳明安攝）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-03 14:18:58

民進黨立委高嘉瑜遭到男友施暴，更有私密影片遭掌控，引發各界關注。行政院社福政委林萬億今（3）日接受《NOWnews今日新聞》記者訪問時表示，私密影像如有散播，現行都有法律規範要下架，他也提醒，若私密影像被對方持有與威脅，應該要盡快求助，否則誰也幫不上忙；至於社會安全網，林萬億說，政府持續積極佈建社區心理衛生中心、補足人力、降低關懷個案負荷量，並跨部會建立更完整綿密合作協力的網絡，以降低發生不幸的風險。

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民進黨立委高嘉瑜傳出遭到男友林先生施暴，更有私密影片遭對方掌控，引發各界震驚與關注。談及性私密影像，林萬億說，前一陣子發生的換臉A片深偽技術，現在有加強防堵。《刑法》已經要入法，目前正在修法，要加重刑責、也要修《性侵犯罪防制法》搭配。至於不管是合意也好、強迫也好、偷拍也好，私密影像如果在個人持有，相關單位是無法知道的，如果有散播的狀況，現在都有法律規範要下架。

林萬億表示，此次高嘉瑜事件，加害人林先生並沒有散播，主要是用來維持關係、恐嚇他人屈服於某些作為，當然法律都是禁止的，但當這個事件沒有揭發外人是不知道的，這樣的情勢的確出現在很多性別暴力相關的案例裡面，目前來講都是個案處理。

林萬億提醒，不管是在交友、親密關係下，盡量不要有這種私密影像拍攝，如果有這種事情被對方做為要脅，應該盡快求助，沒有求助公權力，或是家人、親友團體，這樣都沒有機會介入，一定是當事人知道這種情境對他不利，要盡快求助，現在政府的管道都是暢通的。

林萬億也說，高嘉瑜案的加害人林先生起訴的罪刑很多樣，表示這在現行法律中是清楚規範的，並不是法律沒有規定，只是法律本就沒辦法進入到私領域裡面去。

另外針對防範家暴方面，林萬億表示，以高嘉瑜的案子來說，現行《家暴法》並沒有明顯法律瑕疵漏洞，都已經有所規範，那因為加害人林先生並沒有跟騷，看不出法律有明顯不即之處讓其能夠規避。

林萬億說，加害人林先生聲稱有看身心科、吃藥，法律不會這麼容易就對此迴避，《刑法》十九條稱的「沒有行為能力」，並不是如此，加害人林先生整個行為其實都是很有計謀的，這樣講是開法律玩笑，不會因為他自稱怎樣就沒有刑責。

至於此類事件是否與社會安全網破洞有關？林萬億說，社會安全網佈建主要是針對一些社會中相對弱勢的兒童、婦女、身心障礙者、老人、精神疾病患者，他們可能在既有各種體系中被遺忘，所以要利用社會安全網把他們網住，其他一般治安事件還是回到治安體系。

林萬億說，例如屏東挖眼案， 該個案沒有穩定就醫，這就是社會安全網的問題。他說，自己也親自到屏東討論，討論的過程中，大家認為對於已經有前科的人，希望有更好資訊系統了解是在哪些家庭、社區中，列管也應該更清楚，要清楚知道動向。 

林萬億進一步說，也希望各界積極主動關懷，列管一個人在那裏，沒有去幫忙也很難防範。他說，還要積極佈建社區心理衛生中心、補強關懷諮商員、關懷輔導員、心理師、護理師等專業人員的人力。最近給了地方非常多新的人力，希望人力到位、降低個案負荷量，本來1名關訪員可能負責300人，希望1人降到負責30人。 

林萬億也說，希望跨部會建立更完整綿密合作協力的網絡，就警察、衛生主管機關、社區鄰里也好，整個系統大家能夠協力的話，可以降低更多更多風險。

林萬億也說，現在也在修《精神衛生法》，要把這些體系入法，也把過去執行的難處翻修、漏洞補起來、斷點接上去，系統全面處理，目前進展速度快，已經在行政院審查中，希望快速送到立法院。

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