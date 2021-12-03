林秉樞涉偷拍！蘇貞昌：3個月內提修法打擊私密影像犯罪

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時代力量立委王婉諭質詢時表示，近來很多案件與性私密影像有關，而且很多時候是在未經當事人同意下，遭到廣泛外傳，或是親密關係加害人利用私密影像威脅或控制被害人，阻止被害人對外求助的可能性，以及深偽技術（Deepfake）變造在網路上販售謀路。
王婉諭表示，法務部雖然提出刑法部分條文修正草案到行政院，但當中是否有大量複製或流傳前，先預防性刪除私密影像或照片的法源，或是讓持有影像的加害人交回或刪除影片，在前端做預防。
蘇貞昌說，隨著科技進步，不肖之徒以新的科技做為犯罪手段，並進而達成被害人受到嚴重損害，所以法務部已提出刑法修正草案，並送到行政院，他已經責成政務委員羅秉成就相關事項， 一方面預防性防止，一方面更減少損害擴大，盡快與相關部會進行研商。
王婉諭追問何時能處理?蘇貞昌說明，這包括預防性作為，要防止及減少損害擴大、流傳等相關配套，另一方面也要對犯罪者嚴厲懲處，會就這些領域來討論，盡快提出版本，而且私密影片的流傳，一定要盡快截斷，才是保護被害者最有效地方。
王婉諭問在3個月內是否會有具體方向?蘇貞昌答覆說，應該可以。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110