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林秉樞涉偷拍！蘇貞昌：3個月內提修法打擊私密影像犯罪

▲打擊私密影像犯罪，行政院長蘇貞昌指示，3個月內提修法方向。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.03）
▲打擊私密影像犯罪，行政院長蘇貞昌指示，3個月內提修法方向。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.03）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-03 14:57:38｜2021-12-03 15:01:25

民進黨立委高嘉瑜驚傳與林秉樞交往時遭家暴，高嘉瑜日前舉行進者會控訴林男不只家暴，還有很多偷拍其他女性的私密影片。行政院長蘇貞昌今（3）日表示，法務部已提修法版本，他請政委羅秉成盡快研商，3個月內應有具體方向。

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立法院會今天邀請蘇貞昌等人列席報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度）」編製經過，並備質詢。

時代力量立委王婉諭質詢時表示，近來很多案件與性私密影像有關，而且很多時候是在未經當事人同意下，遭到廣泛外傳，或是親密關係加害人利用私密影像威脅或控制被害人，阻止被害人對外求助的可能性，以及深偽技術（Deepfake）變造在網路上販售謀路。

王婉諭表示，法務部雖然提出刑法部分條文修正草案到行政院，但當中是否有大量複製或流傳前，先預防性刪除私密影像或照片的法源，或是讓持有影像的加害人交回或刪除影片，在前端做預防。

蘇貞昌說，隨著科技進步，不肖之徒以新的科技做為犯罪手段，並進而達成被害人受到嚴重損害，所以法務部已提出刑法修正草案，並送到行政院，他已經責成政務委員羅秉成就相關事項， 一方面預防性防止，一方面更減少損害擴大，盡快與相關部會進行研商。

王婉諭追問何時能處理?蘇貞昌說明，這包括預防性作為，要防止及減少損害擴大、流傳等相關配套，另一方面也要對犯罪者嚴厲懲處，會就這些領域來討論，盡快提出版本，而且私密影片的流傳，一定要盡快截斷，才是保護被害者最有效地方。

王婉諭問在3個月內是否會有具體方向?蘇貞昌答覆說，應該可以。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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