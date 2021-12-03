第三劑疫苗昨開打！已63人接種 本週5人從高風險國入境
中央流行疫情指揮中心昨（2）日公布開打第三劑，發言人莊人祥今日公布最新接種數據，目前僅有63人施打。不過莊人祥強調，醫院有可能尚未上傳接種人數，這數字或許是低估。而在Omicron變異株方面，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示本周有5位民眾由重點高風險國家入境，但目前並未有任何Omicron的確診病例。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 14:35:08｜2021-12-03 14:38:32
指揮中心開放第三劑優先接種的對象，包括醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及因公出國人員等等，指揮中心粗估符合資格約4.8萬人。而接種首日，最新統計僅有63人施打，不過莊人祥表示，昨天才剛剛宣布，有些醫院可能還不及作業、上傳接種人數，因此統計數字有可能低估。
而在新冠變異株Omicron的部分，羅一鈞強調國內目前並無相關病例，本周有5人從高風險國家返台，其中1人從奈及利亞、4人從馬拉威返台，不過這5人採檢都是陰性。
指揮中心也再次呼籲，為提升COVID-19疫苗接種可近性，指揮中心已協調國軍醫院、衛福部所屬醫院、及退輔會所屬醫療機構即日起加開夜間門診，提供COVID-19疫苗接種服務。民眾除可透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約接種，亦可至前述院所，或各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種。（編輯：倪浩軒）
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