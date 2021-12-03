林昶佐與挺台NBA球星坎特對談　推動在台舉辦人權高峰會

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在坎特為台灣發聲後，許多朋友建議他「應該要認識林昶佐」，除因林是受國際矚目的台灣國會議員以外，過去還是國際知名的重金屬樂團主唱，並長期關注許多人權議題，身份的特殊就如同台灣民主的多元性，因此兩人才會牽線連絡上。
林昶佐透露，他除了感謝坎特為台灣發聲、討論人權議題，他也好奇，過去體育界較少政治表態，坎特在NBA談這些事情，是否面對任何壓力。坎特則表示雖然難免有人為了討好中國而給他壓力，但美國是自由的國家，他不會因此而噤聲。他也透露，許多NBA的朋友雖然不敢像他這樣大聲疾呼，但其實都會鼓勵他，表達支持。
林昶佐指出，九零年代許多歐美歌手或演員都站出來為西藏發聲，他當時雖是中學生，仍受到啟發而進一步關注國際人權議題。然而，後來一段時間，國際上聲援的聲音一度漸弱，直到最近包括坎特等許多新生代的重要意見領袖，又開始願意為受壓迫者發聲，這是很令人振奮的趨勢。
因此，林昶佐提議，在疫情趨緩、邊界限制鬆綁後，跟坎特促成台美合作，邀集世界各國的體育、影視、音樂、藝文、人權團體等各界人士一起來台灣交流合作，集結各界的力量，不只是支持台灣，更是為各地受壓迫的民族展開行動。坎特也十分支持這個想法，期待能合力促成這場在台灣的「人權高峰會」。
另外，在推動健全的體育環境、保障選手的權益的議題上，林昶佐也希望未來能透過坎特，在體育及相關產業界有更多台美交流。他強調，台灣與國際的合作每個面向都必須積極啟動，體育、娛樂、電競等年輕人關注的產業，都應該得到更多的支持，才能連結全世界。
最後，林昶佐再次邀請坎特訪台，並大力推薦遊覽台北市最有亮點、融合古城和現代商業市中心的中正萬華區，暢遊台灣美景、享受台灣美食。坎特則笑說，他等不及到台灣了。