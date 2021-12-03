輕軌C17~C20獲營運許可　高市捷運局：儘速辦理通車

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捷運工程局局長吳義隆表示，市府對於輕軌營運通車非常重視，初勘後2天內即完成履勘前應改善事項，履勘後2天內即完成所有營運前應改善事項，就是希望儘快滿足市民對於輕軌通車至美術館及與臺鐵達成連結轉運的期待。
吳義隆進一步表示，感謝交通部及初勘、履勘委員使得輕軌C17-C20路段能順利由工程階段進入到營運階段，捷運工程局將儘速規劃辦理通車事宜。輕軌C17-C20路段通車後營運路線將達14.7公里，服務範圍可由現行23站增為26站，除擴大通勤、就學、旅遊的服務需求，吳義隆接著強調屆時輕軌將可轉乘臺鐵美術館站及鼓山站等快捷站區，可讓更多市民或外地遊客，經由方便的軌道交通轉乘，前來美術館、駁二及港區遊憩，有利增加美術館園區及駁二觀光休閒人潮。
吳義隆指出輕軌二階美術館路、大順路段為下一階段努力的目標，C20臺鐵美術館站到C24愛河之心站的美術館段，預計明年底完工通車，至於C24愛河之心站到C32凱旋公園站的大順路段，預計112年底完工通車，讓輕軌與紅橘線捷運乃至於臺鐵共同串聯形成大眾運輸綿密路網，再搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，使本市交通運輸更加便民，形成都市綠色交通路網，帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務，讓高雄成為宜居宜遊的綠色永續城市。