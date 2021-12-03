《華燈》遭李李仁凌辱摔車外　劉品言親揭替身疑雲

Netflix熱播台劇《華燈初上》話題不斷，女人們在酒店勾心鬥角，還被男性伸鹹豬手吃豆腐，其中一段劉品言（言言）被黑道「彪哥」李李仁動手動腳，丟冰塊到胸口，甚至被擄走到車上凌辱，再殘忍丟出車外的戲碼，觀眾看到頭皮發麻，好奇那場戲是否有用替身，言言今（3）日親自在社群網站發文：「那是我。」並秀出臉部化特殊妝的照片，讓粉絲非常心疼。





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▲劉品言飾演的「花子」，人生處境相當悽慘。（圖／翻攝《華燈初上》FB）

▲劉品言以半屏山髮型加上復古風服裝，詮釋酒店女「花子」。（圖／翻攝《華燈初上》FB）

言言在劇中飾演酒女「花子」，有過一段悲慘婚姻，曾以賣身維生，還因拿刀刺傷前夫入獄，與林心如同病相憐，成了監獄牢友，結果出獄後想重新做人，昔日恩客「彪哥」卻找上門來，在眾人面前用言語污辱，之後又把她擄到車上，狠狠撕碎衣服凌辱，伴隨著《雨夜花》配樂，催淚指數破表。





言言解釋，這幕戲是在去年冬夜拍攝，在團隊的保護下，她在戲裡由內心到外在，都在努力靠近真實，符合劇中角色，只有臉上的傷勢是特殊化妝，從車內被摔到車外的戲，都是自己親自上陣，沒有使用替身，「山上刺骨凍僵的寒風，與團隊齊心完成的熱血，都是真實的」。





▲劉品言去年在寒風中演出被強暴的戲碼。（圖／翻攝劉品言FB）

▲劉品言秀出特殊化妝的傷勢。（圖／翻攝劉品言FB）

素有小天心之稱的言言，其實演技不俗，曾經3次入圍金鐘獎，2013年以《含苞欲墜的每一天》，獲得戲劇類最佳女配角獎，去年也以《未來媽媽》角逐該獎項，這次在《華燈初上》的精彩演出，讓人再度見識其精采演技，那段凌辱戲讓眾多星友都很觸動，宋芸樺透露「好心疼好心疼」、李易直呼「演得太好了，辛苦了」，更多粉絲反映看完都哭了，討厭起李李仁了。至於李李仁所飾演的「彪哥」下場頗慘，在劇中因性侵罪被捕，還被警察打斷牙齒，讓觀眾恨得牙癢癢，不過單純客串的他戲分不多，未來不會再出現。



