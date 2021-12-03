日本人都傻眼了！瘋猜蔡依林年紀全錯 素顏照放送太逆天
華語歌壇天后蔡依林（Jolin）出道已滿22年，在國內外都累積大量的粉絲，跨界的舞蹈演出、歌曲合作往往都造成巨大話題。而近日，YouTuber高志就上街訪問日本路人「猜猜看蔡依林的真實年紀」，沒想到公布正解之後，不少日本人相當驚訝，直呼「這保養真的太厲害」！
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 15:42:34
YouTube「日本的高志」日前發布新影片，內容提及將上街訪問日本路人，猜測女星蔡依林的年紀，由於先前製作猜過國外凍齡明星的單元，不少網友都認為他們在亂猜，做節目效果，為了取信觀眾，這次直接走上街頭，詢問日本路人對於41歲的蔡依林，年紀是否能從外觀看出端倪。
結果整段影片，有日本路人看到蔡依林照片直接秒猜21歲，更有人看到照片就驚呼「哇這太漂亮吧！」多數人猜測區間則是21歲到33歲，僅有觀眾發揮巧思認為肯定有陷阱，猜出與41歲相近的38歲，但仍舊是沒有人能答對。
而每當主持人公布蔡依林的真實年紀時，不少日本人都驚訝的張開嘴巴，露出不可置信的眼神，直呼「好漂亮！」事實上，昨（2）日蔡依林就在IG大秀個人「無濾鏡」自拍照，身穿米白色上衣搭配淺色牛仔褲的她，抓了一些頭髮在頭上紮了兩個小球，俏皮又可愛的模樣，簡直比少女還少女，也難怪日本人得知她41歲的真相這麼吃驚，實在太逆天凍齡了！（編輯：張嘉哲）