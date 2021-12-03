返鄉拚新北市議員　卓冠廷揪林穎孟、黃郁芬談核四

前台中市新聞局長卓冠廷返回故鄉新北市，參選土樹三鶯市議員民進黨內初選，近來其持續勤走基層爭取支持。今（3）日早上，其邀請台北市議員林穎孟、黃郁芬跨區站台，3人在12度的街頭宣講反對核四重啟理念，卓冠廷表示，他感受到鄉親疼惜年輕人的心情，也希望大家在12月18日能投下四個不同意，讓台灣更有力。
記者黃宣尹／綜合報導
2021-12-03 16:14:59
卓冠廷說，今天一早天還未亮，好戰友林穎孟與黃郁芬特地從台北市出發，來到鶯歌的西鶯活動中心前，呼籲1218公投日，一定要站出來投下四個不同意。他說，知道林和黃在「反對核四重啟」這一題上，更是長年的堅持，今天他們也一起向往來鶯歌、樹林的鄉親們，熱烈地揮手、打招呼，並且輪流宣講，要告訴新北市民，核四廠未通過完整測試，是不安全的核電廠，沒有核安，就沒有核能。
卓冠廷說，很開心宣講結束後，黃郁芬跟林穎孟告訴他，她們很明顯感受到新北市民眾的熱情，也很謝謝開車經過，特地把車窗搖下來，振臂鼓勵的大哥、要去登山經過逐一握手的阿伯。
卓冠廷說，他深深的感受到鄉親疼惜年輕人的心情，以及對他們3人的鼓勵。今天街頭宣講，每一聲拜託、每一句四個不同意，全都是一個傳達理念的機會，關係著台灣的未來、影響台灣的能源政策走向，不只有經濟發展更是和大家生活息息相關。
卓冠廷最後說，懇請各位鄉親，1218公投一起站出來，一起投下四個不同意，讓台灣更有力。