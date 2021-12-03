獎金后！郭婞淳領2120萬國光獎金 今晚出發世錦賽
110年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮今(3)日在台北賓館登場，「舉重女神」郭婞淳收獲2120萬元獎金為最大贏家，她透露今晚將啟程前往烏茲別克參加世錦賽，這次尋求3連霸少了中國一大勁敵，她表示不會刻意挑戰世界紀錄。
記者鍾東穎/台北報導
2021-12-03 17:10:03
郭婞淳今年在東京奧運拿下生涯奧運首金，也讓她首度能夠領取國光體育獎章一等一級的獎金，加上2020亞錦賽抓舉、挺舉2個三等二級，以及總和三等一級，總獎金累積2120萬元為獎金后，郭婞淳表示，獎金將以公益活動為主。
結束頒獎典禮後，郭婞淳今晚將搭機前往烏茲別克參加世錦賽，這次會以健康完賽為主，並不會刻意挑戰世界紀錄，而中國因疫情缺席，她也表示疫情下各自有所考量，她會專注在自己身上，不會因此受影響。
郭婞淳手腕傷勢目前已經好很多了，她表示現在翻腕也不會痛了，原本設定奧運結束後要好好消息一陣子，這次沒設定什麼特別目標，檢視自己也看看各國好手，預計等到農曆年後才會開始灣欣備戰亞運。
近期出現新變種病毒，郭婞淳表示確實會擔心，但有過去的經驗，會做好防疫，也準備不少物資，像是料理包、茶包等，盡量待在房間內，遠離陌生人群。