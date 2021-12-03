COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

宋慧喬、宋仲基離婚大加薪　開價5億「他」挑戰18禁全裸

▲宋仲基、宋慧喬（左圖右）2人片酬都2億起跳；金秀賢（右）新戲突破尺度，演技更上層樓。（圖／翻攝디즈컬 - Dizcul臉書、friDay影音）
▲宋仲基、宋慧喬（左圖右）2人片酬都2億起跳；金秀賢（右）新戲突破尺度，演技更上層樓。（圖／翻攝디즈컬 - Dizcul臉書、friDay影音）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-03 17:25:52｜2021-12-03 17:47:28

韓星宋仲基、宋慧喬2019年離婚後，各自在演藝路上發光發熱，韓媒指出2人的片酬也一部比一部高，且都是以億為單位起跳，而全智賢的收入也是水漲船高，可觀數字引起熱議。此外，金秀賢主演的新戲《某一天》演技與片酬大大三級跳，他首集全裸被警察安檢、求饒的演技，一集片酬飆漲5億！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《現正分手中》是宋慧喬睽違小螢幕近3年的復出之作，也是張基龍入伍服役前的最後一部作品，兩人搭檔組成神仙級姐弟戀CP，在製作階段就已獲得廣大關注。（圖／friDay影音提供）
▲《現正分手中》是宋慧喬睽違小螢幕近3年的復出之作。（圖／friDay影音）
宋慧喬跟全智賢都在今年大動作回歸，主演的《現正分手中》、《智異山》皆熱播中，根據韓媒報導，2人每集片酬至少「2億韓元以上」，她們更是首位片酬破2億的女演員。記者指出，雖然2人片酬從未公開過，但據悉宋慧喬上一部電視劇《男朋友》一集片酬為1億，全智賢的《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》每集片酬也都維持1億。

▲全智賢今辣裝出席記者會。（圖／愛奇藝國際站）
▲全智賢也是睽違多年回歸電視圈。（圖／愛奇藝國際站）
2位女神因收入可觀，獲有「行走的中小企業」封號，起因是南韓的工資比例，一直存有性別差距問題，後輩男演員更會在出道時，就先開出億元片酬提高身價；雖然全智賢的《智異山》收視低迷，但海外播出版權是以200億韓元價格售出，證明女演員不容小覷的吸金實力。

▲宋仲基新戲首播，第一集就飆粗口、秀身材。（圖／Netflix）
▲宋仲基今年新作《黑道律師文森佐》大獲好評。（圖／Netflix）
宋仲基收入不亞於前妻，他離婚前的上一部電視劇《阿斯達年代記》，每集片酬為1億8000萬韓元，今年新作《黑道律師文森佐》直接漲至2億以上；但這些數字都不敵金秀賢，他上一部作品《雖然是精神病但沒關係》片酬2億起跳，本月與車勝元主演的《某一天》直接飆漲5億，但根據《某一天》首集金秀賢吸毒、殺人嫌疑、警局爆哭求饒、全裸被安檢以及床戲等精湛演技，片酬5億應不為過。

《現正分手中》和《某一天》由friDay影音獨家上架、八大電視台電視首播；《智異山》可至愛奇藝國際站收看。

▲金秀賢在《某一天》吸毒、一夜情、殺人入獄樣樣來，演技精湛。（圖／friDay影音）
▲金秀賢在《某一天》吸毒、一夜情、殺人入獄樣樣來，演技精湛。（圖／friDay影音）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
47.49%52.51%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀