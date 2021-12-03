宋慧喬、宋仲基離婚大加薪 開價5億「他」挑戰18禁全裸
韓星宋仲基、宋慧喬2019年離婚後，各自在演藝路上發光發熱，韓媒指出2人的片酬也一部比一部高，且都是以億為單位起跳，而全智賢的收入也是水漲船高，可觀數字引起熱議。此外，金秀賢主演的新戲《某一天》演技與片酬大大三級跳，他首集全裸被警察安檢、求饒的演技，一集片酬飆漲5億！
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-03 17:25:52｜2021-12-03 17:47:28
宋慧喬跟全智賢都在今年大動作回歸，主演的《現正分手中》、《智異山》皆熱播中，根據韓媒報導，2人每集片酬至少「2億韓元以上」，她們更是首位片酬破2億的女演員。記者指出，雖然2人片酬從未公開過，但據悉宋慧喬上一部電視劇《男朋友》一集片酬為1億，全智賢的《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》每集片酬也都維持1億。
2位女神因收入可觀，獲有「行走的中小企業」封號，起因是南韓的工資比例，一直存有性別差距問題，後輩男演員更會在出道時，就先開出億元片酬提高身價；雖然全智賢的《智異山》收視低迷，但海外播出版權是以200億韓元價格售出，證明女演員不容小覷的吸金實力。
宋仲基收入不亞於前妻，他離婚前的上一部電視劇《阿斯達年代記》，每集片酬為1億8000萬韓元，今年新作《黑道律師文森佐》直接漲至2億以上；但這些數字都不敵金秀賢，他上一部作品《雖然是精神病但沒關係》片酬2億起跳，本月與車勝元主演的《某一天》直接飆漲5億，但根據《某一天》首集金秀賢吸毒、殺人嫌疑、警局爆哭求饒、全裸被安檢以及床戲等精湛演技，片酬5億應不為過。
《現正分手中》和《某一天》由friDay影音獨家上架、八大電視台電視首播；《智異山》可至愛奇藝國際站收看。
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