1月9日罷免投票 林昶佐：正面迎戰、有信心守住中正萬華
中選會今（3）日下午公布，台北市第五選區立委林昶佐罷免案二階通過，將於1月9日進行投票。林昶佐稍早出面表示，在要補件時就清楚說明要正面迎戰，本就是把目標設在要投票守住中正萬華，計畫就是這樣，既定的工作也不會受到影響。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-03 17:14:52｜2021-12-03 17:35:06
林昶佐說，他下午才剛跟波羅的海三國、墨西哥等國的代表，一起簽署開放國會聯合聲明，這代表台灣立法院跟大家努力推動深化民主，還有昨天深夜，他才剛代表亞洲唯一國會議員，跟來自各州的國會議員開會，參加美國總統拜登舉辦的民主峰會。
林昶佐說，這是台灣非常重要的時刻，很多國際機會是台灣必須要把握的，也要努力去爭取，所以自己身為外交國防委員會委員，這也是應該要盡的職責，這都不會受到報復性罷免的影響。
林昶佐說，緊接著還有很多會議工作要進行，另外當然12月18日四大公投影響台灣未來重大，早在過去這段期間就已經規劃很多公投宣講，這也不會因為報復性罷免有所影響，一切就是照既定計畫，開啟更多對話，守住台灣未來。
林昶佐也提到，自己團隊的第一要務是中正萬華的振興。很多人都參加了萬華大鬧熱活動，但還有很多協助的振興活動正要登場，既定工作不會因為報復性罷免有所影響或干擾。
林昶佐也提到，有信心守住中正萬華，6年來為台灣、為中正萬華所做的努力都會一一呈現，也會持續掃街、站路口、舉辦小型客廳會，不過目前還沒有如同過往選舉演唱會的大型計劃，之後會視情況，如果有要辦大型活動，也會結合在地振興一起來做，讓中正萬華經濟再復甦一波。