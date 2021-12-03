林昶佐罷免案成立 在地綠議員：若被罷免全世界都會錯愕
中選會今（3）日公布無黨籍立委林昶佐罷免案二階補件結果，包括補件在內，錯假率仍高達近3成，但仍通過補件門檻，罷免案因此正式成立，暫定在明年1月9日投票。對此，民進黨台北市中正萬華區市議員劉耀仁、周威佑和吳沛憶紛紛表示，林昶佐除了國會問政、地方服務外，近期更獲得美國邀請，代表台灣成為亞洲唯一參與民主峰會的國會議員，卻要被鍾小平以公然作弊方式成立罷免案，盼市民朋友站出來投下不同意罷免票，留下一席優質立委。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-03 17:25:08
劉耀仁表示，靠著亂抄名冊作弊而來的罷免連署，「鍾小平不覺得丟臉，中正萬華的鄉親都替他覺得丟臉」。他表示，林昶佐在疫情期間為萬華發聲、爭取疫苗，擴大紓困，加強振興，並六度獲評鑑為優秀立委，美國總統拜登舉辦的「民主峰會」，林昶佐還是國會議員場次中，亞洲的唯一代表，這是林昶佐在國會外交打拚多年來受到國際重視與肯定的結果，結果鍾小平搞作弊罷免，還說是要送給國民黨主席朱立倫的禮物，十分荒謬。他嗆，「我們中正萬華的鄉親絕對不收鍾小平這種作弊的禮物，1月9日絕對投下不同意罷免票！」
周威佑也表示，林昶佐參與民主峰會，代表台灣的重要性受到國際認可，這是中正萬華鄉親的榮耀，他也透露，早在拜登就任美國總統，今年4月派出使團來訪台灣時，美方當時邀請對談的立委除了國、民兩黨外，就是無黨籍的林昶佐，在國際間重要性可見一斑。但同時，林昶佐的報復性罷免竟然因為作弊連署而成立、必須投票，「林昶佐榮耀了中正萬華，鍾小平羞辱了中正萬華」，他呼籲鄉親站出來投票，教訓鍾小平這種讓中正萬華丟臉的行徑，支持好立委。
吳沛憶更是高喊「萬華中正，五個不同意」。她說，林昶佐長年在立法院的國防及外交委員會，關心台灣的國家安全跟外交處境。台灣一定要走向國際，跟全世界結盟，需要專業的國防外交立委。而林昶佐出席民主峰會，正是證明其國際能見度受到肯定，「如果一位在國際代表台灣的立委被罷免成功，相信會讓全世界都錯愕」，她呼籲市民朋友全力把林昶佐留下來，讓他繼續為萬華中正、為台灣打拚。