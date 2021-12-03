李李仁《華燈》加冰塊塞胸　車震劉品言爆汗：比真做還累

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而在酒店襲胸、掌摑劉品言的戲，李李仁壓力破表，酒家演員加上工作人員，全場80雙眼睛在看李李仁騷擾她，「摟著言言在聞她的時候，腳其實在發抖。」其實劇本直白寫李李仁捏劉品言胸部，李李仁跟導演說：「不要這麼明目張膽，我們改玩冰塊，效果是一樣，演員也不會留下陰影，直接襲胸太下流了。」那場戲謝瓊煖在唱《你著忍耐》，劉品言直呼：「我那時候真的在忍耐。」
其實李李仁在林森北路長大，街坊鄰居都有「彪哥」的影子，他20歲跑業務也上過酒家，知道《華燈初上》開拍，他很豪爽跟製作人林心如說：「我不知道我能幫多大的忙，我只想幫上妳的忙。」林心如也毫不客氣把「強暴犯」的角色交給他，李李仁拿到劇本就跟老婆陶晶瑩討論，「我說心如找我演強暴犯，要捏言言的胸部，她問怎麼捏，我說我也不知道。」問他有跟老婆排練嗎？李李仁笑說：「那個力道不一樣啦。」
章廣辰劇中目睹劉品言被擄上車，非常自責懊悔沒有保護好她，章廣辰表示，跟劉品言雖然真實年齡相仿，「但我們資歷差了10年以上，謝謝她滿照顧我的，很多時候都會跟我討論角色和接下來要發生的故事，她是很優質的工作夥伴。」他記得第一次拍追車場次時，一不小心跑得太快，真的追到車，讓大家都嚇傻了。逮捕李李仁的那場戲，他坦言內心「緊張得要死」，因為太緊張，結果正式來時一個閃神，就往「彪哥」頭上真的巴下去，「這一巴下去，我就想說死了，我在幹嘛，馬上跟李仁哥道歉個不停，這算是我拍這部戲最驚險的場面。」
謝瓊煖飾演的「阿季」是店裡最深資的小姐，她透露從第一集「光」的開場戲裡，阿季 一身透明蕾絲襯衫，黑色內衣若隱若現，便可看出角色的內心掙扎，「 阿季很明白自己不年輕了，穿著上更是不能輸給年輕小姐，想要再賭一把。」謝瓊煖最喜歡小姐們鬥嘴的群戲，「第八集颱風天我們在休息室裡吃便當，言言趁我說話時夾走便當裡的肉，這些排擠的小動作，讓這群活生生的小姐，更有生活感。」
加賀美智久（TOMO）飾演酒客「中村先生」，角色身為那個時代的異鄉人，這讓同樣隻身在台打拚事業的TOMO心情感同身受，他最喜歡林心如辦紅鞋生日派對的那場戲，他笑稱：「因為猜錯紅鞋，要被罰開店裡最貴的酒，這句話在我真實人生中是不會說的話。」劇中他被謝瓊煖暗戀，甚至被下藥發生關係，他表示這場親密戲確實滿緊張的，導演要我們轉圈圈上床，還要邊親邊脫衣服，「最好笑的是，我們互相衣服都扣子打不開，導演也不喊卡，後來喊卡大家全都笑了。」這天其實是謝瓊煖進組的第一場戲，她羞喊：「初見面就拍吻戲、床戲，心裡超緊張，手心冒汗，親到頭皮發麻，完全是硬著頭皮拍完。」
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