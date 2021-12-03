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移工憂「養不起」棄嬰被捕　安置資源匱乏釀弱勢處境

▲儘管目前移工適用《性別工作平等法》，但實際上許多移工在懷孕後仍會面臨不當解雇的困境。（示意圖／Pixabay）
▲儘管目前移工適用《性別工作平等法》，但實際上許多移工在懷孕後仍會面臨不當解雇的困境。（示意圖／Pixabay）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-03 17:58:50

《四方報》報導，外籍移工來台工作，戀愛、生子是人之常情，但許多女性移工，卻經常因此遭到雇主不當解聘，或因無力負擔而面臨巨大壓力。今年5月，一名31歲的菲律賓籍移工在位於桃園市的公司宿舍產下一女，因無力撫養而將女嬰裝袋棄於暗巷垃圾桶旁，被警方依遺棄罪送辦。桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華指出，「如果台灣的社政單位能夠有一套安置系統，讓移工們有多一點選擇，也許就不會落到犯罪了」。

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綜合媒體報導，該名菲律賓籍女移工任職於桃園市龜山區某科技公司，來台工作期間結識另一名外籍移工並與之交往，兩人發生親密關係；在發現自己懷孕後，不知所措的她擔心自己無力撫養小孩，於今年5月13日在宿舍誕下女嬰後，以毛巾包裹放在袋內，棄置於暗巷的垃圾桶旁。

後來，有路過的民眾聽聞嬰兒哭聲報警，警方調閱監視器循線找到女移工，並依遺棄、殺人未遂罪將人送辦。檢方考慮女移工當時以毛巾包裹女嬰，顯見擔心女嬰受凍，判斷應無殺人之意，僅構成遺棄罪。再加上她沒有前科、犯後就產生悔意，並對警方坦承不諱，因此請法院從輕量刑並予以宣告緩刑。

儘管目前移工適用《性別工作平等法》，但實際上許多移工在懷孕後仍會面臨不當解雇的困境，民間安置量能與經費有限，政府也沒有建立完整的安置系統照顧懷孕移工，使得這類案件層出不窮。

黃姿華表示，「勞動部補助安置中心都必須母嬰同時安置，但事實上移工也無法一直接受安置不工作，目前因為疫情也很難把小孩帶回母國。在台灣沒有支持系統，或者構成支持系統的人也多是條件同樣限制重重的移工，懷孕生產就已經很難了，育嬰更是難如上青天」。

她更舉例自己所屬工會有即將生產的看護會員說，她雇主很尊重她，也很需要她，但不願意讓她把新生兒帶回家（雇主的家）。儘管雇主積極幫她尋求社會局安置方案，希望能比照國人無力撫養的時候，可以委託育幼院暫養一陣子，並由小孩父母支付托育費用，但還沒得到官方回應。她說：「如果台灣的社政單位能夠有一套安置系統，讓移工們有多一點選擇，也許就不會落到犯罪了」。

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