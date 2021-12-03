移工憂「養不起」棄嬰被捕　安置資源匱乏釀弱勢處境

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後來，有路過的民眾聽聞嬰兒哭聲報警，警方調閱監視器循線找到女移工，並依遺棄、殺人未遂罪將人送辦。檢方考慮女移工當時以毛巾包裹女嬰，顯見擔心女嬰受凍，判斷應無殺人之意，僅構成遺棄罪。再加上她沒有前科、犯後就產生悔意，並對警方坦承不諱，因此請法院從輕量刑並予以宣告緩刑。
儘管目前移工適用《性別工作平等法》，但實際上許多移工在懷孕後仍會面臨不當解雇的困境，民間安置量能與經費有限，政府也沒有建立完整的安置系統照顧懷孕移工，使得這類案件層出不窮。
黃姿華表示，「勞動部補助安置中心都必須母嬰同時安置，但事實上移工也無法一直接受安置不工作，目前因為疫情也很難把小孩帶回母國。在台灣沒有支持系統，或者構成支持系統的人也多是條件同樣限制重重的移工，懷孕生產就已經很難了，育嬰更是難如上青天」。
她更舉例自己所屬工會有即將生產的看護會員說，她雇主很尊重她，也很需要她，但不願意讓她把新生兒帶回家（雇主的家）。儘管雇主積極幫她尋求社會局安置方案，希望能比照國人無力撫養的時候，可以委託育幼院暫養一陣子，並由小孩父母支付托育費用，但還沒得到官方回應。她說：「如果台灣的社政單位能夠有一套安置系統，讓移工們有多一點選擇，也許就不會落到犯罪了」。