疫苗接種生力軍！台鐵17站點將設接種站

指揮中心於今（3）日記者會指出，已請各地衛生局至全聯進行場勘，設置疫苗接種站，此外，台鐵也向中央表達合作意向。對此，台鐵回應，將配合中央在17個站點設置接種站，設置時間將配合中央流行疫情指揮中心規劃辦理。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-03 17:51:51
指揮中心發言人莊人祥表示，各地衛生局已經陸續到全聯的營業據點場勘，認為有必要就可以設立接種站，下週就會開始陸續提報並設置，且台鐵也表達合作的意願，未來也可能在車站設置接種站，目前台南、屏東已經在車站設立接種點。
為了提升疫苗接種率，指揮中心大動作與全聯合作設置接種站，而台鐵今日也對外證實表示，將配合CDC及交通部規劃在南港、台北等17站設置接種站，確切設置時間將配合中央流行疫情指揮中心之規劃辦理。
不過莊人祥也指出，由於火車站人潮較多，是否適合設置需要評估，另外地方衛生局是否有人力可調派接種也是考量重點。
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