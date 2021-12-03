陳銘城新書「拼貼歷史的缺頁」 拾起散落的人權歷史記憶
資深媒體人陳銘城出版新書「拼貼歷史的缺頁：陳銘城人權文集」，新書巡迴發表會今(3)日來到高雄。邀請前文建會副主委吳錦發、歷史小說家李旺台和作者陳銘城，一起對談臺灣那段被禁錮的人權歷史。作者陳銘城表示，這本書的發表會不是為了自己，是為了政治受難的前輩們而寫。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-03 19:30:00
由行政院南部聯合服務中心與吳三連台灣史料基金會共同舉辦《拼貼歷史的缺頁：陳銘城人權文集》專書發表研討會，於今天在南服中心舉辦。
作者陳銘城於1989年進入自立晚報社擔任記者，長期投入二二八事件與白色恐怖的口述採訪工作，投身臺灣人權歷史的訪查與記錄，全書共收錄四十八位臺灣人權的故事，可謂作者在這三十多年來，長期積累所得的經驗，在全國各地探訪政治受難者的訪查精華。
過去的臺灣故事，並非只是已逝的事，其影響仍遁藏於無形，在當代幽幽地嘆息，時刻提醒我們省思未來。作者陳銘城投入二、三十年的時光，致力挖掘暗黑歷史，以接近歷史的真相與全貌，以人物為軸，結合記者之眼，串連二二八事件、白色恐怖與海外黑名單三大主題，呈現臺灣歷史進程下的人權故事，挖掘散落在臺灣各角落的人權歷史與記憶。
高雄場研討會上，同時邀請白色恐怖政治受難者李順法前輩的孫女長笛家李欣怡演奏〈春之佐保姬〉和〈思慕的人〉兩首曲目，以音樂演奏的形式述說臺灣人權故事。