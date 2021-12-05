抱著睡好溫暖！電熱毯沒這功能 擔心它成「無聲殺手」
隨著時序越接近年底，明顯能感到氣溫持續下滑，這時就是保暖家電上場的時候了。而今年在保暖家電市場中，電熱毯由於價格親民，受到不少小資族青睞。不過，電熱毯究竟要怎麼選呢？線上網購平台強調，電熱毯雖是毯子，但仍是家電，因此首先注意有無保固，且由於它是靜音無聲的，因此自動斷電功能尤其重要。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-05 17:02:00
氣溫驟降，電暖器、電熱毯等保暖小物持續創下銷售佳績。線上網購平台486團購表示，由於12月會有一波價格調漲，許多消費者都趁著這一波「凍漲優惠」期間下手保暖商品，其中價格落在2000至3000元的最為最搶手。
在保暖型家電中，電熱毯近期異軍突起，受到不少民眾青睞。486團購發言人鄭筑霓說，經濟實惠的電熱毯人氣不墜，電熱毯在保暖型家電來說，價格較為親民，CP值比較高，因此受到很多消費者喜愛；此外，電熱毯使用時是安靜的，不像電暖器會有聲響影響睡眠，這也是它優點之一。
而在種類上，鄭筑霓分析，電熱毯可分為鋪墊型及蓋毯式兩種：其中，蓋毯式便於躺或坐，適合隨披保暖使用；而若需鋪墊在床鋪、座椅或地面腳踏保暖，則可選擇鋪墊式。
至於選購須注意哪些「眉角」？鄭筑霓指出，由於電熱毯是靜音的，所以可能會讓很多民眾忘記關，導致危險發生，所以選購時一定要有自動斷電功能，才能將安全性提高；另外，雖然它是毯子，但也是小家電的一種，因此選購時要注意有沒有原廠保固；最後，電熱毯很多是不能水洗，但它是長時間接觸肌膚，所以清潔保養也很重要，所以民眾選購時要注意是否方便清潔。