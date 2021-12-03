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阿羅哈客運14日起停駛　各場站窗口即起受理退票

▲阿羅哈客運14日起停駛　各場站窗口即起受理退票。（圖／翻攝自阿羅哈客運臉書）
▲阿羅哈客運14日起停駛　各場站窗口即起受理退票。（圖／翻攝自阿羅哈客運臉書）

中央社

2021-12-03 20:04:26

（中央社記者余曉涵台北3日電）公路總局高雄監理所表示，阿羅哈客運今天股東會上決議12月14日起停駛現有2路線，台北往返高雄及嘉義都有替代路線供旅客搭乘，且即日起可至各場站窗口辦理退票。

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阿羅哈客運從民國88年12月10日開始營運，至今22年。總公司在台北，但營業公司登記在高雄。今年11月初曾被媒體爆出財務危機，但當時阿羅哈客運官網刊出回應澄清媒體報導不實。日前阿羅哈客運內部對員工發出公告，指出因營運虧損，台北到高雄及嘉義路線，將於12月13日深夜12時起停止營運。

公路總局高雄監理所今天晚間發出新聞稿指出，有關阿羅哈客運公告台北至高雄、台北至嘉義2路線將於110年12月14日起停駛一案，阿羅哈客運表示經今天股東會議決定停止營運，將申請現有2條路線停駛。

高雄監理所指出，阿羅哈客運現經營台北至高雄、台北至嘉義路線，3999線台北-高雄每週248班，3888線台北-嘉義每週116班，合計每週364班，因營運景氣不佳影響決定停駛，預計路線營運至12月13日。

高雄監理所表示，即日起，乘客如已購買預售票，欲辦理退票，該公司各場站窗口從上午11時至晚間9時都受理退款。

另外，高雄監理所說，台北市往返高雄市替代路線，包含國光客運1838台北-高雄路線及統聯客運1610台北-高雄等路線；台北市往返嘉義縣市，則有國光客運1834台北-嘉義、1836台北-新營及統聯客運1612台北-台南、1618台北-嘉義、1638台北-東石等路線作為替代路線，提供民眾參考運用。

高雄監理所說，盤點阿羅哈客運2條營運路線停靠站位，乘車區間有台北-高雄、台北-嘉義、台北-台中、桃園-高雄、桃園-嘉義、新竹-嘉義、新竹-斗南、新竹-高雄、台中-嘉義及台中-高雄，平日及星期假日其他客運業者目前空餘運能可以因應，元旦及春節連續假期需求，運能也能滿足，若有人潮，公路總局也協調其他客運業者加開班車疏運，以確保民眾假期返鄉、旅遊不受影響。

有關員工權益部分，高雄監理所指出，將通報高雄市政府勞工局介入處理，阿羅哈客運公司也表示將配合勞工局作業，有關員工資遣費及工資等一切依勞動法令辦理，維護勞工權益不受影響。（編輯：陳政偉）1101203

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