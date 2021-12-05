「保暖聖品」電熱毯怎麼選？專家提醒7件事才能睡得安心

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另外，應選擇能自動控溫的電熱毯，全國電子說，電熱毯的遙控器分為按鍵式、滑動式、滾輪式等，其中以無段數的滑動式最便於微調溫度；由於使用電熱毯時，會長時間接觸高溫的熱源，有可能易於導致皮膚燒燙傷，再加上人在睡眠狀態時對溫度的反應比較遲緩，如果是高檔位的電熱毯一般都超過43℃，已經超過人類能承受的標準時，如果電熱毯沒有自動控溫功能會相當危險。
同時，應選擇有BSMI認證的電熱毯，全國電子稱，因為電熱毯需用電，所以購買電熱毯時一定要符合安全認證並有安全裝置，選擇有恆溫、定時，自動斷電功能的電熱毯較安全。
全國電子補充，BSMI是台灣經濟部標準檢驗局的英文Bureau of Standards, Metrology and Inspection縮寫；根據經濟部公告，從2005年7月1日起，進入台灣地區的產品要實行電磁相容性和安規兩個方面的監管。
那電熱毯尺寸怎麼選？全國電子說明，電熱毯尺寸一般有床寬1米以下、床寬1.2至1.5米、床寬1.8米及以上等幾個大分類，一般來說，都會建議消費者根據自己床的大小來選擇尺寸，但選擇電熱毯尺寸時要注意需比床小一點，邊緣留出少許的距離；同時，在舖電熱毯的時候盡量在枕頭以下，頭部位置不要加熱。
至於電熱毯的材質，全國電子說，電熱毯的材質分為數種，首先是棉絨布料的電熱毯，它的吸水性小，但電絕緣性能優良，不含甲醛，且毯料柔軟、透氣，經久耐用且不變形，為天然無污染環保材料；印花布料的電熱毯則採用天然無污染的環保材料，繡花工藝製作，花色格式各樣，高溫印染加工而成，經久耐用而不掉顏色，同時毯面邊角精工縫製不脫線，面料透氣、舒適，不含甲醛。
另外，全國電子補充，還有舒適絨布料的電熱毯，它採用十分細膩的面料製作，顏色多樣化，手感很軟很滑、舒適透氣，貼近肌膚，經久耐用；至於純棉布料的電熱毯，是以棉花為原料而生產出的面料，吸濕抗熱性較好，長時間使用不易造成悶熱感之外，手感溫和，舒適透氣，花色多樣，親觸肌膚無異物感，可說是舒適度最佳的選擇。
全國電子強調，電熱毯的材質不僅會影響觸感，也會影響保溫效果和吸濕性，最主要是依照消費者的需求選購它的材質。
另外，選購電熱毯也需注意清潔是否方便，全國電子分析，電熱毯就像床單、枕頭套一樣，使用後容易附著汗水、皮膚油脂或各類髒污等，因此選購電熱毯時需留意洗滌方式的說明，例如遙控器、加熱構造是否可以拆除，以及能否將整件電熱毯丟入洗衣機清洗等；另外，當電熱毯標示「可水洗」者，多僅限於「直立式洗衣機」，且需先將電熱毯裝入洗衣袋才能機洗。
最後，消費者也須留意電熱毯的附加功能，全國電子說明，現在市面上的電熱毯除了加熱之外還多了許多附加功能，例如「一鍵除螨」功能，對於注重清潔或家中有過敏體質的人來說是蠻必要的功能；也有電熱毯有「雙溫雙控」功能，這個功能是針對雙人電熱毯設計的，左右溫區獨立控制，可依個人需求調整溫度；另外可能也有「定時關機」、「睡眠模式」等功能，可依消費者需求選購。