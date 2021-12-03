與高嘉瑜男友關係密切？段宜康：認識10年但其實完全陌生

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段宜康說，第二天（11/25）林急著找他，說道有警察是因為高的前男友馬文鈺去告別式鬧場，發傳單說林打高嘉瑜；週刊拍到林和高嘉瑜一前一後進旅館，但沒有其他畫面；林說因為他不希望出名，高嘉瑜又是新聞焦點，如果週刊一定得報導，可不可以不要在他母喪剛辦完的這個時候；他的名字是不是可以不要出來？段宜康表示，這時他才知道林和高嘉瑜是男女朋友。
段宜康說，11月24日當天下午，週刊告訴他，林秉樞講的不是事實，過程很嚴重，有施暴和限制人身自由；而且周刊很有把握，段一聽儍了。
段宜康說，週刊的朋友說因為他們蒐證尚未完成，要求他不能打草驚蛇，希望他只能回答林男說「還在查證，不會那麼快上刊，也一定會給他回應機會」。
段宜康回憶，林男對他的說法一直改變，先説是馬文鈺打高嘉瑜；然後又變成高嘉瑜因為發現林和前女友的影片，所以吃醋要害他。
段宜康說，鏡週刊在報導之前，守著媒體原則，給他的訊息不多，但已經足以讓他相信林秉樞一再欺騙我。但不過守著對週刊朋友的承諾，只能在報導之前應付這個認識10年，但其實完全陌生的人。
段宜康說，林傳給他的line，不能完整提供，因為林提到找了許多名人協助，也不知真假。那些人也只是在媒體上見過，並無管道查證，披露了並不公平，而且他們也都是受害者。
段宜康說，林秉樞傳給他的最後一則訊息是在11月30日導出來的當天晚上，寫道「我知道以後可能很難當朋友，但真心謝謝您這段時間的幫忙，很榮幸認識您」，段對此表示，無言以對。