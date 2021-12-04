邵雨薇深陷30歲恐慌症　新書難產心境險崩潰

演員邵雨薇近期創作寫書，新書《致，一直過於努力的妳》把自己30歲前關於家庭、工作、愛情的內心記憶透過文字抒發，過往總是扮演不同角色的她，首次在作品上敞開內心做自己，形容就像是「沒穿衣服一樣跟大家坦誠相見」般害羞，「感覺超級赤裸！」





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▲邵雨薇在新書揭開邁入30歲時的心境。（圖／重版文化提供）

她在自序時寫道，出道以來從沒有買過電腦，平常工作、備忘錄都是用手機及平板來記錄，這次為了寫書才買了一台筆記型電腦，笑說：「我很驚訝！連一台電腦都沒有的我，居然出書了！想像一下。大半夜，我拿著手機像是打日記給你們看，半躺在床上，眼下還掛著蒸氣眼罩。原本肚子有點餓，但決定躺下睡覺的我，正因為突然有好多想法跑出來，所以起身下載一個手機版word打下這些話。」言語之間，不難察覺邵雨薇的個性率直及可愛。





這本書其實是邵雨薇邁入而立之年，就決定要寫書當成送給自己的生日禮物，只不過因為處女座認真個性加上想太多，讓她整整花了兩年才完成這個遲來的「生日禮物」，為了這本新書凡事親力親為的她從前期文章撰寫、書名發想，到設計風格都全程參與，甚至堅持連「對稿」都要自己來的她還曾經坐在出版社辦公室八小時只為了一字一句校稿，正因為如此堅持讓工作人員都看在眼裡，大家決定一致通過書名就定為《致，一直過於努力的妳》，完全符合邵雨薇對任何事都努力不懈的精神。而耗時兩年製作終於要在近期出版自己第一本新書，邵雨薇笑說「感覺像還在做夢」，最近書本即將印刷，正在軋戲的邵雨薇甚至考慮想跑一趟印刷廠，她笑說：「要看到書出版的那一刻才放心！」





▲邵雨薇公開文字創作，感覺非常赤裸。（圖／重版文化提供）

事實上籌備新書過程中一度「卡關」，她透露寫書過程挫折不斷，寫完兩萬字稿子，甚至陷入自信嚴重不足的泥沼，她表示：「喊『卡』的原因是因為「當時覺得我寫得這麼爛，文字好幼稚，怎麼會有人想花錢買！我甚至在半夜打給編輯講喪氣話，跟她說我覺得『盡頭』好遠！」好在編輯的一句話讓她從絕望中醒過來，邵雨薇笑說：「當時編輯跟我說，每位作家總是寫書寫到一半會崩潰想放棄，妳現在是在成為作家之路上必經的S.O.P，只要跨過那個『坎』就海闊天空！」





邵雨薇坦言邁入而立之年，一度陷入「30歲恐慌症」，「很多事不是我想像的30歲那樣能隻手遮天，無法決定很多事。所以過生日那一刻當下其實心情很忐忑不安！」遇到全球疫情來襲，才讓她終於有時間下來好好思考人生，逐漸找到寫書的方向及動力，她直言：「疫情發生這兩年不但是催生新書的間接原因，更是我人生重大轉捩點！」寫完書後的感想是「夠努力了，不用加油，開心去玩就好」。



