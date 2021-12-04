公投號角響起　國民黨：聲量上升差1.8%超車綠營

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國民黨青年部主任陳克威也根據KEYPO網路輿情大數據分析，目前四大公投案中，以「重啟核四」最高，聲量達到282,416筆，可見公投說明會後，重啟核四公投領銜人黃士修已經成功帶起高討論度，而反萊豬議題也因為行政院被質疑用行政資源幫美國肉品打廣告、農委會主委陳吉仲將萊克多巴胺類比為「人吃的保健食品」，整體互動力上升81,844筆，顯見民進黨在萊豬議題上陷入連續錯誤，造成網友更多批評。
陳克威指出近期即使蔡英文總統親自視察藻礁後，「護藻礁公投」與「公投綁大選公投」的討論度卻基本持平，數據相差不大，可見蔡英文總統前往視察沒有因此被拉起更多討論，反而蔡英文總統的一句「藻礁已經永存」引發爭議，造成負評，蔡總統恐怕更需要解釋三接外推方案有何科學證據指出，不會破壞藻礁環境。
陳克威表示，這次數據明顯看出，雖然民進黨砸下5800萬的龐大資源進行造勢，但從各自口號來看，「四個都同意」的聲量是以108,221筆高於「四個不同意」陣營的75,925筆。
陳克威評論，網絡輿情正、負評聲量來看，國民黨的朱立倫主席喊出「四個都同意，台灣更美麗」，以及國民黨的「螞蟻雄兵計畫」推出後，全國街講場次超過2000場，使得國民黨整體正評有所上升，也可以發現民進黨的負評比例遠高於國民黨，主要是民進黨在這段期間以來的論述過於「硬拗」，比如陳吉仲將萊劑比喻為「保健食品」的事件，無論民進黨要如何辯解，都與民眾的認知差距過大，反而引發更多嘲諷，藍營公投聲勢超車的趨勢已是現在進行式。