中職／悍將頻傳人事異動消息　新教練團豪華令球界超驚嘆

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據了解，悍將內部人事將根據新任高層的需求進行大改革，主掌球隊技術相關事務的制服組高層將去職，未來由熟悉媒體公關且熟識國內外棒球圈的高階人士將擔任副領隊一職。
此外悍將也傳出教練團會進行大變動的風聲，目前除了悍將總教練洪一中請辭傳言在球界廣傳，據了解，總教練及首席教練，以及各部門的專職教練人選都已幾乎確定，未來的球隊領頭羊是過去獲得許多球員好評的優秀總教練，教練團部分則是傳出在其他球隊服務，並且曾具有旅外經驗的優秀教練「帶槍投靠」，制服組及教練團名單的陣容相當豪華，令球界人士也驚嘆不已。
雖然悍將數度傳出內部人事將進行大改革，但稍早其他媒體對於總教練洪一中是否去職的傳聞詢問球團回覆，悍將表示：「球團相關人事安排目前仍在討論之中，確定後將會盡快對外公布，目前無法就單一個案分別進行回覆。」
富邦集團2017年正式從義联集團手中接下悍將，母企業銀彈充足，對於陣中優秀球員要求的高額薪資不會「含扣」，又敢砸重金補強洋將，但每年戰績都與補強力度不符。甚至被球迷戲稱「開季前都是宇宙邦制霸的天下」。
此外除了戰績不佳，悍將內部多次傳出休息室問題，從「金手套事件」、「要退就退事件」、「胡弟事件」到近期的「紅布事件」多次傳出內部不和傳聞，顯示即使球團內部真的相當用心經營，但仍有許多陳舊問題從悍將接手前就拖垮著這支球隊，新莊悍將真的需要大刀闊斧改革，才能徹底脫胎換骨成為名符其實的「北方王者」。