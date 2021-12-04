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中職／悍將頻傳人事異動消息　新教練團豪華令球界超驚嘆

▲富邦悍將（圖／取自富邦悍將臉書粉絲團）
▲富邦悍將（圖／取自富邦悍將臉書粉絲團）

記者黃泓哲/台北報導

2021-12-04 08:00:00

中華職棒（CPBL）富邦悍將2021年球季戰績年度排名第4只贏味全龍，加上再度發生球隊內部疑似矛盾事件，讓球隊內部人事異動，甚至是總教練洪一中已經請辭的傳言甚囂塵上。據了解將更換「新任舵手」的富邦悍將內部制服組以及教練團人選大致底定，陣容之豪華令球界內部人士也相當驚嘆。

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日前不具名的球迷在「PTT」爆料稱前台體大校長、現任棒協副理事長林華韋將接任悍將領隊，雖然當時富邦悍將球團回應表示「網路謠言不予回應」，不過據了解，林華韋已願意承擔重要職務，並著手進行人士佈局，從原訂11月27日舉辦，卻在25日突然通知球員、媒體取消的秋訓即可略知一二。

據了解，悍將內部人事將根據新任高層的需求進行大改革，主掌球隊技術相關事務的制服組高層將去職，未來由熟悉媒體公關且熟識國內外棒球圈的高階人士將擔任副領隊一職。

此外悍將也傳出教練團會進行大變動的風聲，目前除了悍將總教練洪一中請辭傳言在球界廣傳，據了解，總教練及首席教練，以及各部門的專職教練人選都已幾乎確定，未來的球隊領頭羊是過去獲得許多球員好評的優秀總教練，教練團部分則是傳出在其他球隊服務，並且曾具有旅外經驗的優秀教練「帶槍投靠」，制服組及教練團名單的陣容相當豪華，令球界人士也驚嘆不已。

雖然悍將數度傳出內部人事將進行大改革，但稍早其他媒體對於總教練洪一中是否去職的傳聞詢問球團回覆，悍將表示：「球團相關人事安排目前仍在討論之中，確定後將會盡快對外公布，目前無法就單一個案分別進行回覆。」

富邦集團2017年正式從義联集團手中接下悍將，母企業銀彈充足，對於陣中優秀球員要求的高額薪資不會「含扣」，又敢砸重金補強洋將，但每年戰績都與補強力度不符。甚至被球迷戲稱「開季前都是宇宙邦制霸的天下」。

此外除了戰績不佳，悍將內部多次傳出休息室問題，從「金手套事件」、「要退就退事件」、「胡弟事件」到近期的「紅布事件」多次傳出內部不和傳聞，顯示即使球團內部真的相當用心經營，但仍有許多陳舊問題從悍將接手前就拖垮著這支球隊，新莊悍將真的需要大刀闊斧改革，才能徹底脫胎換骨成為名符其實的「北方王者」。

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